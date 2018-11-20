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Общество

Обмен мнениями всегда полезен. Бывший премьер-министр о встрече с президентом

Бывший премьер-министр Игорь Чудинов рассказал 24.kg о встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым. В ней участвовали девять бывших глав кабинета министров и двенадцать экс-спикеров.

По словам Игоря Чудинова, состоялся полноценный обмен мнениями, и что особенно понравилось — Сооронбай Жээнбеков первый президент в истории независимого Кыргызстана, который позвал руководителей исполнительной и законодательной ветвей власти разных периодов, отбросив ярлыки «акаевские», «бакиевские» и «атамбаевские» кадры.

«Высказаны конструктивные предложения, но знаете, что самое интересное — все экс-премьеры в разное время, но сталкивались с теми же проблемами, которые не решены до сих пор. Взять хотя бы энергетическую отрасль», — посетовал Игорь Чудинов.

Почему мы никогда не используем существующие наработки, не пытаемся их реализовать с учетом нынешних реалий? Каждый раз изобретаем велосипед.

Игорь Чудинов
Игорь Чудинов сомневается, что Сооронбай Жээнбеков все озвученные сегодня идеи «возьмет на карандаш». «Но во всяком случае он прислушался, и это уже большой плюс», — отметил бывший премьер-министр.
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