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Общество

Алмазбек Атамбаев переживает за себя, а не за страну, считает Темир Сариев

Алмазбек Атамбаев переживает за себя, а не за страну. Об этом экс-премьер-министр Темир Сариев рассказал 24.kg.

По его словам, в интервью Алмазбека Атамбаева он услышал оправдания. «Я не услышал мнения человека, который переживает за страну и ее развитие. У него обида на власть, он оправдывался. Он не думал за страну, он думал о себе», — пояснил Темир Сариев.

Он добавил, что разлад между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым поднимали на встрече с президентом и другие бывшие руководители правительств — Медеткан Шеримкулов и Адахан Мадумаров.

«Никто не поднимал личные вопросы. Я прямо сказал, что Сооронбай Жээнбеков должен высказать свою позицию. Мы живем в открытом обществе. Услышав одно мнение, народ должен услышать и позицию президента», — сказал Темир Сариев.

Сооронбай Жээнбеков отдельные выступления политиков не комментировал, а выступил в конце встречи.
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