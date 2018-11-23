Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 ноября облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 29 минут.

Отключение газа, света, воды

10.00-15.00 — район стеклозавода;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Боогочы, Босого, Сайма-Таш, Молдокулова, Кок-Жайык, Арстанбап, Шоокум);

13.00-17.00 — 3-й микрорайон, 20-30;

13.00-16.00 — отрезки улиц Элебаева, Кулатова, Горького, переулок Геологический;

9.00-18.00 — отрезок улицы Тулебердиева, Васильева, Белинского, Лущихина, Чайковского, Манаса, переулки Тихвинский, Таласский, село Чон-Арык (улица Мостовая), жилмассив «Арча-Бешик» (отрезок улицы Кок-Добо);

00.00-03.00 — отрезки улиц Кулиева, Жибек Жолу, Фучика, Профсоюзной, «110-й квартал»;

9.30-18.00 — отрезки улиц Куренкеева, Турусбекова, Ленинградской, Исанова.

20-23 ноября — жилмассивы «Щербакова», «Салам-Алик»; в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, Вторые Черепки, переулком Беломорским; БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, Карагачевая роща; жилмассив «Колмо», котельная СШ № 46; котельная «Геодезия-1».

Памятные даты

«Черная пятница»

«Черная пятница» — день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков.

Именно с «черной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж: размер скидок колеблется от 30 до 90 процентов в зависимости от групп товаров.

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Термин «черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии. Существует две общепринятые версии о происхождении названия. Одна предполагает, что день называли так из-за огромных пробок на дорогах. По другой версии, название произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными, а так как выручка в этот день была огромной, то и черный цвет в отчетности преобладал.

Именно в этот день сотни миллионов людей во всем мире сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли.

День отказа от покупок

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.

С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн.

В этот день магазины получают от 20 до 50 процентов своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди.

Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Условия участия в акции просты: в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.

День рождения компьютерной игры World of Warcraft

Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment.

Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени; каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире.

Игра анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004 года.

В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной в мире с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек; на пике популярности игры в октябре 2010 года это число превышало 12 миллионов.

Игра получила множество наград, включая Gamespot’s Game of the Year Award как лучшая игра 2004 года.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Муратбек Рыскулов Фото kino-teatr.ru. Муратбек Рыскулов в фильме «Легенда о ледяном сердце» (1957) Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря и в 1899 году) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР. С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей. Снимался в кино с 1949 года. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других. Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество. Депутат Верховного совета Киргизской ССР трех созывов. Умер 1 февраля 1974 года. Родился актер Денизбек Чалапинов Фото пресс-службы киностудии «Айтыш». Денизбек Чалапинов Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана. За свою творческую биографию создал более ста образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах. Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Он также является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные им кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения. Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шанского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.



Умер 18 июня 2015 года. Родился поэт Кемел Белеков Родился 23 ноября 1956 года в селе Корумду Иссык-Кульского района. С 1980 по 1985 годы работал корреспондентом газеты «Ленинчил жаш», литсотрудником в редакции журнала «Ала-Тоо». С 1985 года является собственным корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты». Печатается с 1970 года. В 1984 году издан первый стихотворный сборник «Турна чакырыгы» («Журавлиный крик»).

У кого намечается той

Эринес Оторбаев Родился 23 ноября 1963 года в селе Орто-Арык. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ФРГ. Эльвира Сурабалдиева Родилась 23 ноября 1978 года городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК. Куда сходить

Культура

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Человеческий голос»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку для семейного просмотра «Играем Андерсена»;

«Асанбай-центр» приглашает на концерт Rauf & Faik.

Спорт

международные соревнования по пенчак силату.

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