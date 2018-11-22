Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 ноября облачно, без осадков. Температура воздуха днем ожидается до +8 градусов. День уменьшился до 9 часов 31 минуты.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — улицы Куренкеева/Абдрахманова, отрезки улиц Дагестанской, Айни, Кривоносова, Муромской, Гагарина, Можайского, Тулебердиева, Восточной, Мостовой, Кокчетавской, Тулебердиева, переулки Снегиревский, Тихвинский, Акталинский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Профессора Зимы);
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Бата» (улицы Нооруз, 12-14-я улицы), «Кок-Джар» (отрезки улиц Арстанбап, Шоокум, Кок-Жангак, Кок-Жайык);
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анар, Жийделуу, Бакай-Ата), «Арча-Бешик» (отрезки улиц Улан, Абдрахманова, Таалай), «Ынтымак» (улицы Таалай, Жетиген, Орто-Кочо, Адигене), село Чон-Арык (улицы Абдрахманова, Корельская), микрорайон «Восток-5», 4/2;
- 9.30-12.00 — 3-й микрорайон, 1-7, 7/1, строения № 123, 126;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Кырман, Кетмен-Тобо, Арпа, Солтон-Сары, Каркыра).
- 20-23 ноября — жилмассивы «Щербакова», «Салам-Алик»; в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, Вторые Черепки, переулком Беломорским; БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, Карагачевая роща; жилмассив «Колмо», котельная СШ № 46; котельная «Геодезия-1».
Памятные даты
День работника органов прокуратуры Кыргызской Республики
Дата выбрана потому, что именно 22 ноября в 1924 году постановлением президиума Ревкома Кара-Кыргызской автономной области РСФСР в системе Народного комиссариата юстиции области была создана национальная прокуратура — первый кыргызский надзорный орган численностью 15 человек.
Первым прокурором Кара-Кыргызской автономной области был Михаил Петрович Безносиков.
Восемнадцатого декабря 1993 года парламент республики принял Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики», что стало началом оформления государственно-правового статуса органов прокуратуры независимого государства и внесло определенность в их надзорные правомочия. С тех пор были законодательно закреплены цели и задачи, определены структура органов прокуратуры и направления деятельности, сформулированы полномочия.
День сыновей
Сегодня практически каждый человек знает о Дне матери, который ежегодно отмечают в разных странах всего мира. День отца известен несколько меньше.
День сыновей продолжает семейную тематику праздников. Его история невелика. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда этот день следует отмечать: официальной даты, посвященной этому празднику, пока нет.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Анэс Зарифьян
Воспитал не одно поколение студентов. Автор и соавтор более 140 научных трудов, в том числе четырех монографий, учебного руководства, курсов лекций, десятков учебно-методических пособий и научных статей.
Помимо большой научно-педагогической и организаторской работы по подготовке кадров для сферы здравоохранения профессор Анэс Зарифьян ведет активную общественно-просветительскую деятельность как член Союза писателей Кыргызстана, поэт, бард сценарист, журналист.
Создал первый в городе студенческий театр эстрадных миниатюр, для которого, помимо стихов, писал разнообразные сценарии, интермедии. В СССР получили широкое хождение его поэтические пародии на разнообразные темы физиологической науки.
Первый сборник стихов вышел во Фрунзе в 1983 году. К тому времени Анэс Зарифьян уже приобрел в СССР известность как бард, автор поэтических песен, которые он пишет с 1979 года.
По его инициативе в столицу республики приезжали с концертами почти все ведущие барды страны.
У кого намечается той
Чолпонкул Торокулов
Родился 22 ноября 1960 года в селе Бакыян. Аким Бакай-Атинского района Таласской области.
Азиз Суракматов
Дастан Бекешев
Родился 22 ноября 1983 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Руслан Исмаилов
Айсулуу Мамашова
Родилась 22 ноября 1988 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».
Дильбар Ашимбаева
Куда сходить
Культура
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