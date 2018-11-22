Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 ноября облачно, без осадков. Температура воздуха днем ожидается до +8 градусов. День уменьшился до 9 часов 31 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улицы Куренкеева/Абдрахманова, отрезки улиц Дагестанской, Айни, Кривоносова, Муромской, Гагарина, Можайского, Тулебердиева, Восточной, Мостовой, Кокчетавской, Тулебердиева, переулки Снегиревский, Тихвинский, Акталинский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Профессора Зимы);

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Бата» (улицы Нооруз, 12-14-я улицы), «Кок-Джар» (отрезки улиц Арстанбап, Шоокум, Кок-Жангак, Кок-Жайык);

9.00-17.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анар, Жийделуу, Бакай-Ата), «Арча-Бешик» (отрезки улиц Улан, Абдрахманова, Таалай), «Ынтымак» (улицы Таалай, Жетиген, Орто-Кочо, Адигене), село Чон-Арык (улицы Абдрахманова, Корельская), микрорайон «Восток-5», 4/2;

9.30-12.00 — 3-й микрорайон, 1-7, 7/1, строения № 123, 126;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Кырман, Кетмен-Тобо, Арпа, Солтон-Сары, Каркыра).

20-23 ноября — жилмассивы «Щербакова», «Салам-Алик»; в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, Вторые Черепки, переулком Беломорским; БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, Карагачевая роща; жилмассив «Колмо», котельная СШ № 46; котельная «Геодезия-1».

Памятные даты

День работника органов прокуратуры Кыргызской Республики

Дата выбрана потому, что именно 22 ноября в 1924 году постановлением президиума Ревкома Кара-Кыргызской автономной области РСФСР в системе Народного комиссариата юстиции области была создана национальная прокуратура — первый кыргызский надзорный орган численностью 15 человек.

Первым прокурором Кара-Кыргызской автономной области был Михаил Петрович Безносиков.

Восемнадцатого декабря 1993 года парламент республики принял Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики», что стало началом оформления государственно-правового статуса органов прокуратуры независимого государства и внесло определенность в их надзорные правомочия. С тех пор были законодательно закреплены цели и задачи, определены структура органов прокуратуры и направления деятельности, сформулированы полномочия.

День сыновей

Фото из интернета

Сегодня практически каждый человек знает о Дне матери, который ежегодно отмечают в разных странах всего мира. День отца известен несколько меньше.

День сыновей продолжает семейную тематику праздников. Его история невелика. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда этот день следует отмечать: официальной даты, посвященной этому празднику, пока нет.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Анэс Зарифьян

Фото из архива 24.kg. Анэс Зарифьян

Родился 22 ноября 1946 года в городе Фрунзе. Советский и кыргызский ученый-медик, поэт и автор-исполнитель, Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, Отличник здравоохранения республики.

Еще в кандидатской диссертации, выполненной в 1970-е годы, получил новые данные о регуляции сердца в условиях высокогорья, позволившие выдвинуть концепцию о «горной ваготонии».

Читайте по теме Анэс Зарифьян о сотворении души Воспитал не одно поколение студентов. Автор и соавтор более 140 научных трудов, в том числе четырех монографий, учебного руководства, курсов лекций, десятков учебно-методических пособий и научных статей. Помимо большой научно-педагогической и организаторской работы по подготовке кадров для сферы здравоохранения профессор Анэс Зарифьян ведет активную общественно-просветительскую деятельность как член Союза писателей Кыргызстана, поэт, бард сценарист, журналист. Создал первый в городе студенческий театр эстрадных миниатюр, для которого, помимо стихов, писал разнообразные сценарии, интермедии. В СССР получили широкое хождение его поэтические пародии на разнообразные темы физиологической науки. Первый сборник стихов вышел во Фрунзе в 1983 году. К тому времени Анэс Зарифьян уже приобрел в СССР известность как бард, автор поэтических песен, которые он пишет с 1979 года. По его инициативе в столицу республики приезжали с концертами почти все ведущие барды страны.

У кого намечается той

Чолпонкул Торокулов

Родился 22 ноября 1960 года в селе Бакыян. Аким Бакай-Атинского района Таласской области.

Азиз Суракматов

Родился 22 ноября 1971 года в селе Асыл-Баш. Мэр Бишкека.

Дастан Бекешев

Родился 22 ноября 1983 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Руслан Исмаилов

Родился 22 ноября 1986 года в городе Фрунзе. Мастер спорта КР по пулевой стрельбе, мастер спорта международного класса, участник Олимпиады.

Айсулуу Мамашова

Родилась 22 ноября 1988 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Дильбар Ашимбаева

Родилась 22 ноября. Дизайнер.

Куда сходить

Культура

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Шесть персонажей в поисках автора»;

в кофейне «Мосо» пройдет лайфхак-встреча «Силы на подвиги»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку для семейного просмотра «Играем Андерсена».

Спорт

международные соревнования по пенчак силату.

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