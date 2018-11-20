Битва на рынке складных смартфонов. Раскрыты характеристики гаджета Huawei

Huawei станет в 2019 году основным конкурентом Samsung на рынке складных смартфонов. Стали известны характеристики и дата выхода гаджета от китайской корпорации, сообщил портал @hi-tech.

Складной смартфон Huawei будет комплектоваться экраном ​​BOE, то есть той же компании, которая изготавливает изогнутую OLED-панель Mate 20 Pro.

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Huawei уже показала устройство корейским операторам, и, как отмечает инсайдер, это не прототип и концепт, а что-то гораздо более завершенное. Прочие детали пока не раскрываются.

Обратите внимание на «корейских операторов». Похоже, Huawei планирует дать бой Samsung на ее же территории. Кроме того, в начале 2019 года в стране должны запустить сеть 5G. Тогда же Huawei и выпустит свое устройство с поддержкой сетей пятого поколения.

Анонс, скорее всего, состоится на MWC-2019. На рынок смартфон должен выйти в апреле — июне.

Пока нет данных о цене гаджета, но известно, что размер экрана внешнего дисплея составит 5 дюймов , а большого внутреннего дисплея — 8 дюймов . У устройства Samsung размеры экранов составляют 4,6 и 7,3 дюйма . Цена «корейца» при этом, по предварительным данным, должна быть около $2 тысяч.

Пока же дизайнеры фантазируют над тем, как могут выглядеть складные смартфоны.