Битва на рынке складных смартфонов. Раскрыты характеристики гаджета Huawei

Huawei станет в 2019 году основным конкурентом Samsung на рынке складных смартфонов. Стали известны характеристики и дата выхода гаджета от китайской корпорации, сообщил портал @hi-tech.
Складной смартфон Huawei будет комплектоваться экраном BOE, то есть той же компании, которая изготавливает изогнутую OLED-панель Mate 20 Pro.
Обратите внимание на «корейских операторов». Похоже, Huawei планирует дать бой Samsung на ее же территории. Кроме того, в начале 2019 года в стране должны запустить сеть 5G. Тогда же Huawei и выпустит свое устройство с поддержкой сетей пятого поколения.
Анонс, скорее всего, состоится на MWC-2019. На рынок смартфон должен выйти в апреле — июне.
Пока нет данных о цене гаджета, но известно, что размер экрана внешнего дисплея составит
Пока же дизайнеры фантазируют над тем, как могут выглядеть складные смартфоны.