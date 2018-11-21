Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 ноября осадки не ожидаются. Температура воздуха днем ожидается до +8 градусов. День уменьшился до 9 часов 33 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (отрезки улиц Сайма-Таш, Босого, Боогачы), «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кыз-Сайкал, Байсак), отрезки улиц Туюкской, Луначарского, Островского, Красной, Тоголока Молдо, Васильева;

9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улица Ой-Терскен);

13.00-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улица Кок-Жайык);

9.00-18.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Осмонкула; на улице Осмонкула от БЧК до улицы Кирпичной, отрезки улиц Медерова, Панфилова, Васильева, Белинского, переулок Таласский;

9.30-12.00 — 3-й микрорайон, 20-28, 30;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 5/2;

9.30-17.00 — жилмассив «Киргизия» (отрезки улиц Самойленко, Мостовой, Абдрахманова, Парковой), Лущихина, Чайковского, Калужской.

20-23 ноября — жилмассивы «Щербакова», «Салам-Алик»; в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, Вторые Черепки, переулком Беломорским; БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, Карагачевая роща; жилмассив «Колмо», котельная СШ № 46; котельная «Геодезия-1».

Памятные даты

Всемирный день приветствий

Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Это был знак протеста против усиления международной напряженности.

Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Всемирный день телевидения

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.

Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.

В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.

У кого намечается той

Исланбек Сарсейитов

Родился 21 ноября 1975 года в городе Кара-Куле Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

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в Доме кино имени Ч.Айтматова проходит Неделя польских фильмов;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано».

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