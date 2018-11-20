Структура мэрии, бюджет, зимний период. Какие вопросы рассмотрят на сессии БГК

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня, 20 ноября, проведут очередную, XX сессию.

В повестку дня включено 11 вопросов. Народные избранники планируют утвердить структуру мэрии, программы социально-экономического развития столицы, бюджет города на 2018-й и рассмотреть прогноз на 2019-2020 годы.

Кроме того, будут утверждены председатели и заместители постоянных комиссий БГК.

В повестку дня включен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Бишкека». Депутаты также намерены рассмотреть вопрос готовности столичного муниципалитета к зимнему периоду в части дорожно-транспортного движения.

Отметим, что это первая сессия БГК после смены спикера. Предыдущий глава Алмаз Кененбаев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента. После долгих обсуждений и развала коалиции большинства новым спикером избран Жаныбек Абиров.