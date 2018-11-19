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Общество

Алмазбек Атамбаев не намерен уходить из большой политики

Алмазбек Атамбаев не намерен уходить из большой политики. Об этом в интервью телеканалу «Апрель» сообщил лидер СДПК.

«Я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там президентом или премьером, занять какой-то пост. Просто я не хочу, чтобы снова вернулись бакиевские времена. Я не хочу, чтобы наша страна потеряла ту дорогу, которую мы нашли. Все-таки желание провести конституционную реформу, которую мне не дали провести в 2017 году, главное, почему я вынужден оставаться в политике», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он признался, что хотел готовить команду к парламентским выборам, заниматься Алтайской цивилизацией, историей, языком, бизнесом. «Это моя стихия. К сожалению, ситуация сейчас в стране такая, что она может опять пойти бакиевской дорогой. Поэтому я вынужден оставаться в политике», — пояснил Алмазбек Атамбаев.
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