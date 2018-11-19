00:00
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Общество

Атамбаев мог провести референдум, чтобы президент избирался на два срока

Алмазбек Атамбаев мог провести референдум, чтобы президент избирался на два срока. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Апрель».

Он сожалеет, что реформу Конституции не удалось завершить. «Большая часть полномочий должна была уйти от президента премьер-министру, правительству и парламенту. И вот именно эта задумка, она и объединила и временщиков, и демократов, и НПО против меня. У меня был разговор с одним из представителей гражданского сектора, который в 2016 году выступил категорическим противником реформы. Он пришел меня убеждать, чтобы я поддержал парламентскую республику. Я говорю: «Послушай, я же хотел сделать парламентскую республику, оставить вам парламентскую страну. Потому что Конституция была и есть президентская. Почему вы тогда все на меня набросились?» А он говорит: «Мы думали, вы хотите стать тогда премьер-министром и все это делали под себя», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

«На самом деле они думали, что я хочу обмануть всех, оставшись премьер-министром. Не было у меня такого желания. Если бы я хотел остаться у власти, я бы просто в референдум включил, что президент может избираться на два срока, и все. В парламенте уже некоторые депутаты почувствовали себя будущими президентами, и они не хотели, чтобы от президента ушли полномочия правительству и парламенту», — добавил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 576
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев рассказал, как помогал семье Жээнбековых
Алмазбек Атамбаев не намерен уходить из большой политики
Он идет путем Бакиевых. Алмазбек Атамбаев о Сооронбае Жээнбекове
Документ по кассе предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова — реальный документ
Я был не прав. Про иски в отношении СМИ и правозащитника
Абдилю Сегизбаеву кто-то подсунул документы. Алмазбек Атамбаев о Белизгейте
Алмазбек Атамбаев о показухе вокруг борьбы с коррупцией
Скандал по ТЭЦ Бишкека раздули, чтобы посадить Сапара Исакова
Кто смог сделать карьеру. Алмазбек Атамбаев о своих приближенных
Икрамжана Илмиянова арестовали, чтобы закрыть рот. Мнение экс-президента
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509