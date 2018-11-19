Алмазбек Атамбаев мог провести референдум, чтобы президент избирался на два срока. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Апрель».

Он сожалеет, что реформу Конституции не удалось завершить. «Большая часть полномочий должна была уйти от президента премьер-министру, правительству и парламенту. И вот именно эта задумка, она и объединила и временщиков, и демократов, и НПО против меня. У меня был разговор с одним из представителей гражданского сектора, который в 2016 году выступил категорическим противником реформы. Он пришел меня убеждать, чтобы я поддержал парламентскую республику. Я говорю: «Послушай, я же хотел сделать парламентскую республику, оставить вам парламентскую страну. Потому что Конституция была и есть президентская. Почему вы тогда все на меня набросились?» А он говорит: «Мы думали, вы хотите стать тогда премьер-министром и все это делали под себя», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

«На самом деле они думали, что я хочу обмануть всех, оставшись премьер-министром. Не было у меня такого желания. Если бы я хотел остаться у власти, я бы просто в референдум включил, что президент может избираться на два срока, и все. В парламенте уже некоторые депутаты почувствовали себя будущими президентами, и они не хотели, чтобы от президента ушли полномочия правительству и парламенту», — добавил Алмазбек Атамбаев.