Кто смог сделать карьеру. Алмазбек Атамбаев о своих приближенных

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу «Апрель».

Отвечая на вопросы журналистов, он признался, что все его водители, кроме Икрама (Икрамжан Илмиянов находится в СИЗО ГКНБ по обвинению в мошенничестве), так и продолжают работать водителями.

Из водителей сделал карьеру только Икрамжан Илмиянов, поскольку у него, по мнению экс-главы государства, организаторский талант.

«Если он что-то там нарушал — пусть ответит, но фактов, чтобы верить, пока нет. Что касается телохранителей, то да, два бывших моих телохранителя при мне сделали карьеру — это Болот Суюмбаев, дорос до зампредседателя ГКНБ, и Улан Исраилов, он стал министром внутренних дел», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Я могу сказать, что Улан Исраилов - это кадровый милиционер. И только у него хватило мужества сделать то, чтобы учет преступлений велся не в МВД, а чтобы был передан в органы прокуратуры и чтобы отныне там велся бы общий учет. Алмазбек Атамбаев

«Что касается Суюмбаева, то когда он стал руководителем информационной службы ГКНБ, она стала давать мне более точную информацию о ситуации в стране. До этого шла определенная «нагнеталовка» — тут враги, там враги... Другое дело, что сейчас ходит очень много слухов про него, но мне трудно в это поверить. Я Болоту Суюмбаеву всегда говорил: если тебе нужны деньги, то возьми их у меня. Слухов много ходит... Исраилов, Суюмбаев, Илмиянов», — сказал Алмазбек Атамбаев и добавил, что это не семейное правление.

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«У человека из большой семьи может быть неограниченное количество братьев, сватьев, зятьев. Когда они вмешиваются, это большая беда. Потому что тот, кто с тобой работал или работает — всегда помнит, что его когда-нибудь призовут к ответу. А родня у кыргызов как? Думают, родственник, и с ним ничего невозможно сделать. Это большая беда. Поверьте мне, это несравнимые вещи», — считает Алмазбек Атамбаев.

Экс-глава государства утверждает, что если будут факты вины его приближенных, то он не станет за них заступаться.

«Но Илмиянова посадили просто за то, что он много знает про выборы, про черную кассу выборов. Что касается того, какую роль эти люди играли при мне, конечно, решения в итоге всегда принимал я, хотя возможно, силовые структуры иногда не все доводили до меня. Многое я узнал уже после того, как ушел с поста президента», — отметил Алмазбек Атамбаев.