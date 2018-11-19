Виллы в Турции и Дубае не нужны. Алмазбек Атамбаев о своем доме в Кой-Таше

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал в интервью телеканалу «Апрель» о своем доме в селе Кой-Таш.

По его словам, к нему приехал Албек Ибраимов (бывший мэр Бишкека, арестованный по обвинению в коррупции. — Прим. 24.kg), и сказал, что начал строить оздоровительный комплекс в Кой-Таше на берегу реки Аламедин, но достроить не может — не хватает денег.

«Он сказал, что хочет продать мне, место хорошее. Я сказал: Албек, у меня с другой стороны (реки) есть 6,5 гектара земли, и я давно планирую построить там дом, поместье такое родовое. Он говорит: байке, это место такое, участок 2,7 гектара, это место, где было стойбище когда-то ваших предков, там растут до сих пор деревья, которые когда-то были посажены вашими прадедами. Я, конечно, загорелся, потому что я слышал от отца про место, где мои прадеды жили. И мы приехали сюда. Здесь практически уже все стояло, кроме самого дома. То есть дом тоже стоял, но без отделки. Были построены два этажа, третий был начат, кирпичная коробка стояла. И, помню, я сказал еще: Албек, я люблю одноэтажные дома, тем более, у меня возраст такой, с этажа на этаж не люблю подниматься, но проект был уже утвержден. ...И, конечно, это место меня покорило, это очень красивое место. Тем более, я увидел старые деревья в три обхвата — осталось таких 5-6 деревьев, которые были посажены моими предками. Здесь, в Чуе, в верхней зоне, тогда их сажали Асанбай и Атамбай», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

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Он добавил, что составили договор и предложил назвать сумму, за которую Албеку Ибраимову не обидно было бы продать.

«Конечно, я спросил: у кого ты купил? Он сказал, у частного лица. Это только потом он извинялся передо мной за то, что это частное лицо, как оказалось, покупало данный участок у «Дастана». Но тогда я уже купил этот комплекс, достроил дом. ...Я привел вам пример. Я мог за год заработать почти два миллиарда сомов. И не один дом такой мог построить и могу построить. Но меня шокировало: оказывается, мне нужно было, как многие другие наши богатые люди делают, покупать дома за рубежом, строить виллы в Дубаях, в Турции, в Англии, США, еще где-то, но нельзя было строить дом на месте, где жили мои предки...», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

Потому что у нас все начальники, чиновники, если посмотреть их декларации, все бездомные. Омуркулов бездомный. А на самом деле у них все записано на жен, зятьев-братьев, подчиненных чиновников и так далее. Алмазбек Атамбаев

«Что плохого в том, что честный человек, экс-президент никуда не собирается убегать и решил построить дом, который останется его детям, внукам, который будет и своего рода туристическим объектом. Потому что я как только здесь дом построил, вокруг у всех участков цена поднялась. Люди на этом зарабатывают и будут зарабатывать... Что плохого в этом? Я за свои деньги мог купить виллу на берегу Босфора или в Измире построить. В Дубаях, как другие строят», — откровенничает бывший президент.

Я после Апрельской революции сумел свои деньги перевести в Кыргызстан, здесь их вкладывал и буду вкладывать. И меня нельзя сравнивать с теми, кто прячет свои деньги. Алмазбек Атамбаев

«А ложь обо мне говорят те, кто привыкли только воровать. Дуйшебаевы, Каптагаевы, я не знаю... Кто привыкли сидеть чиновниками. Потому что когда я уже зарабатывал миллиарды сомов, многие сегодняшние мультимиллионеры еще в школу ходили или в институт. Они строят рестораны, кафе, тойкана, разнообразные объекты, строят дома в центре города, дворцы себе на трех гектарах. И Атамбаев, который сам зарабатывал деньги, хочет жить в Кыргызстане. Я думаю, люди когда-то это поймут. Ну, а зависть — это такое темное чувство», — уверен Алмазбек Атамбаев.

А я честный человек! И мне незачем имущество на кого-то записывать, прятать или покупать себе квартиры за рубежом. Надо к этому привыкать, и я надеюсь, другие начнут следовать моему примеру. Алмазбек Атамбаев

Ранее тему скандального дома поднял бывший лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев (отбывающий наказание в ИК № 47 по обвинению в коррупции). Он сообщил, что участок в Кой-Таше, оформленный на жену Албека Ибраимова, продали за 33 миллиона сомов президенту Алмазбеку Атамбаеву, который построил там дом.