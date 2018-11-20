Финансирование программы реабилитации хвостохранилищ в Центральной Азии увеличат

Средства в фонд по реабилитации урановых хвостохранилищ готовятся выделить страны Европейского союза и США. Об этом сообщил журналистам специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан.

По его словам, ранее на специальной конференции в Лондоне (Великобритания) Евросоюз подтвердил, что вкладывает в фонд дополнительно 10 миллионов евро. Ранее ЕС уже перечислял в фонд реабилитации урановых хвостохранилищ 16 миллионов евро. Однако это не окончательная сумма. Отдельные страны Евросоюза также обещали поддержать фонд.

Читайте по теме ЕС выделит 10 миллионов евро для борьбы с радиоактивными отходами в ЦА

«Бельгия намерена выделить более 2 миллионов евро. Другие страны тоже готовят предложения о выделении средств. США и Швейцария обещали помочь в решении проблемы. Эти мероприятия не Евросоюза, они региональные, поэтому мы помогали создавать этот фонд, обратить внимание доноров на проблему», — подчеркнул Петер Буриан.

«Мы хотим работать в этом отношении с другими партнерами в СНГ, которые реализуют похожие программы в регионе. Мы обсуждали данный вопрос с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным», — сообщил Петер Буриан.