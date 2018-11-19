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Общество

Сооронбай Жээнбеков не прислушался к советам. Алмазбек Атамбаев сожалеет

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал интервью телеканалу «Апрель».

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, почему молчал длительный период.

«Ну, вы знаете, после последнего съезда нашей партии в марте текущего года я высказал три замечания и пожелания новому президенту, и я просто ждал, какие выводы он из этого сделает, будут ли они учтены, и хотел просто дать ему спокойно доработать в первый год. Поэтому молчание было вызвано этим», — признался Алмазбек Атамбаев.

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Он посетовал, что его советы не были учтены. «После съезда партии была развернута оголтелая кампания лжи и клеветы против Атамбаева и членов его семьи. Такой лжи и клеветы я не видел даже во времена Акаева и Бакиева. Наши люди могут поверить в плохое. Еще Геббельс говорил, чем страшнее клевета, тем в нее сильнее верят», — посетовал экс-президент.

Отметим, на съезде партии СДПК Алмазбек Атамбаев резко высказался в отношении Сооронбая Жээнбекова и его братьев. «Асылбек Жээнбеков — хороший парень. Но когда его брат президент, а он сидит в парламенте — это не очень-то хорошо», — заявил тогда Алмазбек Атамбаев.
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