Выплаты за вредность. Госкомитет промышленности замерит излучение компьютеров

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования проведет замеры электромагнитных излучений персональных компьютеров. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На приобретение услуги ведомство потратит 30 тысяч 940 сомов.

Чиновники получают компенсации вреда здоровью в результате работы за компьютером. Счетная палата неоднократно указывала, что министерства необоснованно выплачивают такие компенсации в размере 25 процентов от должностного оклада.

Отметим, Фонд государственного материального резерва в 2018 году потратил 16,6 тысячи сомов на проверку 56 компьютеров. Бишкекский финансово-экономический техникум имени А.Токтоналиева Академии управления при президенте КР на проверку выделил 35 тысяч сомов. Лабораторные замеры проводили и в ОТРК, на что потратили 29 тысяч сомов.