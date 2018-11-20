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Общество

Выплаты за вредность. Госкомитет промышленности замерит излучение компьютеров

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования проведет замеры электромагнитных излучений персональных компьютеров. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На приобретение услуги ведомство потратит 30 тысяч 940 сомов.  

Чиновники получают компенсации вреда здоровью в результате работы за компьютером. Счетная палата неоднократно указывала, что министерства необоснованно выплачивают такие компенсации в размере 25 процентов от должностного оклада. 

Отметим, Фонд государственного материального резерва в 2018 году потратил 16,6 тысячи сомов на проверку 56 компьютеров. Бишкекский финансово-экономический техникум имени А.Токтоналиева Академии управления при президенте КР на проверку выделил 35 тысяч сомов. Лабораторные замеры проводили и в ОТРК, на что потратили 29 тысяч сомов.
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