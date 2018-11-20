На замену котла № 21 на ТЭЦ Бишкека в третий раз объявили тендер

ОАО «Электрические станции» в третий раз объявило тендер на проектирование реконструкции котлоагрегата № 21. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Первые два тендера отменили из-за того, что сумма, предложенная участником, превышает бюджет. ЗАО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» дважды выставляло цену в 60,7 миллиона сомов, тогда как «Электрические станции» готовы заплатить 40,3 миллиона.

В главном корпусе котельного цеха расположены 16 котлов со вспомогательным оборудованием, в том числе котел № 21. Производство строительно-монтажных работ будет осуществляться в условиях действующего предприятия.

После реконструкции котлоагрегат должен нести паровую нагрузку в 220 тонн пара в час, обеспечивая работу без подсветочного топлива.