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Общество

На замену котла № 21 на ТЭЦ Бишкека в третий раз объявили тендер

ОАО «Электрические станции» в третий раз объявило тендер на проектирование реконструкции котлоагрегата № 21. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Первые два тендера отменили из-за того, что сумма, предложенная участником, превышает бюджет. ЗАО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» дважды выставляло цену в 60,7 миллиона сомов, тогда как «Электрические станции» готовы заплатить 40,3 миллиона.

В главном корпусе котельного цеха расположены 16 котлов со вспомогательным оборудованием, в том числе котел № 21. Производство строительно-монтажных работ будет осуществляться в условиях действующего предприятия.

После реконструкции котлоагрегат должен нести паровую нагрузку в 220 тонн пара в час, обеспечивая работу без подсветочного топлива.

В 2017 году завершилась модернизация ТЭЦ Бишкека. Демонтировали восемь котлоагрегатов, четыре турбоагрегата и дымовую трубу высотой 100 метров. Работы выполняла китайская компания ТВЕА. Сумма контракта — $386 миллионов.
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