20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Куйручук, Санжыра, Шоокум, Арстанбап, Босого, Боогачы, Сайма-Таш, Молдокулова, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Достоевского)
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9.30
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18.00
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район стеклозавода
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10.00
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15.00
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3-й микрорайон, 23-25
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9.00
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18.00
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отрезки улиц Исанова, Васильева, переулки Алтайский, Джольский, Каарманский
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9.30
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18.00
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отрезок улиц Манаса, Можайского, переулки Багижский, Джеты-Огузский
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9.30
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18.00
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жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Кырчын, Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо)
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9.00
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18.00
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отрезки улиц Медерова, Панфилова
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9.00
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17.00
2Чуйская область
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Аламединский
|село Лебединовка (отрезки улиц Чуйской, Комсомольской, Садовой, Чапаева, Колхозной, Тянь-Шаньской, Токмокской, Луганской, Кирова, Школьной, Мичурина, Нарынской, Боконбаева, Кузнечной, Северной, Октябрьской, переулок БЧК, проспекты Победы, Ленина),
село Кок-Джар (отрезки улиц Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куйуковой, Кийизбаевой),
жилмассив «Терт-Кель» (отрезки улиц Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгимбаева, Алапбаева),
село Луговое (отрезки улиц Аламединской, Мирной, Светлой),
село Кашка-Суу (отрезки улиц Достук, Медерова),
село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Новой, Кыргызской, переулок Колхозный)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|город Шопоков (отрезки улицы Футбольной),
село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Школьной, Нуркан),
село Кун-Туу (отрезки улиц Проектируемой, Заводской, Сейде Есембаевой, Исмаила, Тупик Момунжанова),
село Джаны-Пахта (отрезки улиц Чолпонкулова, Спортивной),
село Сокулук (отрезки улиц Солнечной, Луговой, Южной),
село Манас (отрезки улиц Совхозной, Мира, Степной)
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9.00
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17.00
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Московский
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села Петровка, Предтеченка, Кызыл-Туу, Ан-Арык, Беш-Орюк
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9.00
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17.00
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Жайылский
|город Кара-Балта (отрезки улиц Пирогова, Энгельса, Ленина),
село Буденовка (отрезок улицы Центральной)
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08.30
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17.00
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Кантский
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город Кант (отрезки улиц Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Маликова)
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09.00
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19.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Саруу, Дархан, Жалгыз-Орук, Бостери (частично);
- 8.30-17.00 — села Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, кошары.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Тоо-Моюн, А.Анаров, Керме-Тоо, Тоолос, Он-Эки-Бел.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Бирлик, Уч-Коргон Кадамжайского района.