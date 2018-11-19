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Общество

20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Куйручук, Санжыра, Шоокум, Арстанбап, Босого, Боогачы, Сайма-Таш, Молдокулова, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Достоевского)

9.30

18.00

район стеклозавода

10.00

15.00

3-й микрорайон, 23-25

9.00

18.00

отрезки улиц Исанова, Васильева, переулки Алтайский, Джольский, Каарманский

9.30

18.00

отрезок улиц Манаса, Можайского, переулки Багижский, Джеты-Огузский

9.30

18.00

жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Кырчын, Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо)

9.00

18.00

отрезки улиц Медерова, Панфилова

9.00

17.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Лебединовка (отрезки улиц Чуйской, Комсомольской, Садовой, Чапаева, Колхозной, Тянь-Шаньской, Токмокской, Луганской, Кирова, Школьной, Мичурина, Нарынской, Боконбаева, Кузнечной, Северной, Октябрьской, переулок БЧК, проспекты Победы, Ленина),
село Кок-Джар (отрезки улиц Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куйуковой, Кийизбаевой),
жилмассив «Терт-Кель» (отрезки улиц Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгимбаева, Алапбаева),
село Луговое (отрезки улиц Аламединской, Мирной, Светлой),
село Кашка-Суу (отрезки улиц Достук, Медерова),
село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Новой, Кыргызской, переулок Колхозный)

9.00

17.00

Сокулукский

 город Шопоков (отрезки улицы Футбольной),
село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Школьной, Нуркан),
село Кун-Туу (отрезки улиц Проектируемой, Заводской, Сейде Есембаевой, Исмаила, Тупик Момунжанова),
село Джаны-Пахта (отрезки улиц Чолпонкулова, Спортивной),
село Сокулук (отрезки улиц Солнечной, Луговой, Южной),
село Манас (отрезки улиц Совхозной, Мира, Степной)

9.00

17.00

Московский

села Петровка, Предтеченка, Кызыл-Туу, Ан-Арык, Беш-Орюк

9.00

17.00

Жайылский

 город Кара-Балта (отрезки улиц Пирогова, Энгельса, Ленина),
село Буденовка (отрезок улицы Центральной)

08.30

17.00

Кантский

город Кант (отрезки улиц Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Маликова)

09.00

19.00

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Саруу, Дархан, Жалгыз-Орук, Бостери (частично);
  • 8.30-17.00 — села Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, кошары.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Тоо-Моюн, А.Анаров, Керме-Тоо, Тоолос, Он-Эки-Бел.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Бирлик, Уч-Коргон Кадамжайского района.
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