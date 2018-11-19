20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Куйручук, Санжыра, Шоокум, Арстанбап, Босого, Боогачы, Сайма-Таш, Молдокулова, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Достоевского) 9.30 18.00 район стеклозавода 10.00 15.00 3-й микрорайон, 23-25 9.00 18.00 отрезки улиц Исанова, Васильева, переулки Алтайский, Джольский, Каарманский 9.30 18.00 отрезок улиц Манаса, Можайского, переулки Багижский, Джеты-Огузский 9.30 18.00 жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Кырчын, Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо) 9.00 18.00 отрезки улиц Медерова, Панфилова 9.00 17.00

2 Чуйская область

Аламединский село Лебединовка (отрезки улиц Чуйской, Комсомольской, Садовой, Чапаева, Колхозной, Тянь-Шаньской, Токмокской, Луганской, Кирова, Школьной, Мичурина, Нарынской, Боконбаева, Кузнечной, Северной, Октябрьской, переулок БЧК, проспекты Победы, Ленина),

село Кок-Джар (отрезки улиц Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куйуковой, Кийизбаевой),

жилмассив «Терт-Кель» (отрезки улиц Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгимбаева, Алапбаева),

село Луговое (отрезки улиц Аламединской, Мирной, Светлой),

село Кашка-Суу (отрезки улиц Достук, Медерова),

село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Новой, Кыргызской, переулок Колхозный) 9.00 17.00 Сокулукский город Шопоков (отрезки улицы Футбольной),

село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Школьной, Нуркан),

село Кун-Туу (отрезки улиц Проектируемой, Заводской, Сейде Есембаевой, Исмаила, Тупик Момунжанова),

село Джаны-Пахта (отрезки улиц Чолпонкулова, Спортивной),

село Сокулук (отрезки улиц Солнечной, Луговой, Южной),

село Манас (отрезки улиц Совхозной, Мира, Степной) 9.00 17.00 Московский села Петровка, Предтеченка, Кызыл-Туу, Ан-Арык, Беш-Орюк 9.00 17.00 Жайылский город Кара-Балта (отрезки улиц Пирогова, Энгельса, Ленина),

село Буденовка (отрезок улицы Центральной) 08.30 17.00 Кантский город Кант (отрезки улиц Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Маликова) 09.00 19.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Саруу, Дархан, Жалгыз-Орук, Бостери (частично);

8.30-17.00 — села Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, кошары.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Тоо-Моюн, А.Анаров, Керме-Тоо, Тоолос, Он-Эки-Бел.

5 Баткенская область