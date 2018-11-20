Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 ноября будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Куйручук, Санжыра, Шоокум, Арстанбап, Босого, Боогачы, Сайма-Таш, Молдокулова, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Достоевского), отрезки улиц Исанова, Васильева, Манас, Можайского, переулки Джеты-Огузский, Алтайский, Джольский, Каарманский, Багижский;

10.00-15.00 — район стеклозавода;

9.00-18.00 — 3-й микрорайон, 23-25, жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улицы Кырчын, Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо);

9.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Панфилова.

Памятные даты

Всемирный день ребенка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

Люди, которые меняли мир

Умер композитор Асан Мурзабаев

Родился 1 февраля 1942 года в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР. Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х годов: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты — для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет. Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР. В 1980-е годы обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии. Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова). В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал — вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории. Умер 20 ноября 2012 года.

У кого намечается той

Антонина Шевченко

Фото из архива Антонины Шевченко. На фотосессии

Родилась 20 ноября 1984 года. Одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана: многократная чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF.

Куда сходить

Культура

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в Доме кино имени Ч.Айтматова проходит Неделя польского кино;

в банкетном зале «Алтын Арашан» состоится м еждународный HR-форум малого и среднего бизнеса. Подробнее

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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