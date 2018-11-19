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Общество

Семье погибшего в Баткене прокурора перечислят больше полумиллиона сомов

Семье погибшего прокурора Баткенской области выделят материальную помощь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

У погибшего остались четверо детей. «По республике в органах прокуратуры работает больше 800 человек. Все они перечислят семье погибшего по 1 000 сомов. На месте для выяснения обстоятельств ЧП находится генеральный прокурор. Анарбая Мамажакыпова похоронят сегодня», —  проинформировали в пресс-службе.

Анарбаю Мамажакыпову было 43 года. Он родился в селе Чак Чон-Алайского района Ошской области. Начал карьеру в 1998 году стажером в прокуратуре Ноокенского района Ошской области. С 2000 по 2002 год Анарбай Мамажакыпов работал помощником прокурора Аксыйского района, с 2002 по 2006 год — прокурором отдела по надзору за расследованием экономических преступлений в Джалал-Абадской областной прокуратуре.

С 2007 по 2010 год Анарбай Мамажакыпов работал прокурором Ала-Букинского района, с 2010 по 2013 год — заместителем прокурора Джалал-Абадской области. В 2013 году стал прокурором Таласа, а в мае 2018-го — прокурором Баткенской области.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене в ночь на 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства мэрии Баткена.
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