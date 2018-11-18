Лилия Шахнабиева: Мечтаю создавать одежду, которой можно любоваться бесконечно

Легко ли стать дизайнером? С чего начинается творческий путь и какие трудности встречаются на пути начинающего отечественного модельера? Кому не стоит идти в профессию? Об этом 24.kg рассказала талантливый дизайнер, участница завершившейся накануне в Бишкеке Недели моды Лилия Шахнабиева.

— Никогда не мечтала об этой профессии. Но всегда занималась делами, связанными с дизайном: школьные газеты, поделки из бумаги и тому подобное. Я всегда знала, что моя поделка станет одной из лучших или, по крайней мере, не такой, как у всех.

Шила я всегда. Первый сарафан сделала в 11 лет. Это была засада. Лилия Шахнабиева

Я взяла лекала брата (он и мама хорошо шьют, наверное, с этого все и началось), выкроила по ним, но забыла оставить припуски на швы и еле на себе его застегивала. Зато в летнем лагере было в чем покрасоваться. Первые джинсы, костюмы, юбки и пошло поехало... Это стало для меня обычным делом.

— С чего начинается работа над коллекцией? Какие образы вдохновляют?

— С проектной части. Я начинаю с прорисовки образа — для кого? Кем она работает, что любит, чем увлекается, какие у нее привычки, характер? Для чего одежда? Куда она это наденет, комфортно ли ей будет? Для какого сезона?

После начинаю искать источник вдохновения. Обычно что-то похожее на ее характер (жесткое, женственное, готичное и так далее). Источников всегда несколько, после тесной работы с ними получаю заготовку, которая мне подскажет характер линии, силуэта, цвет, фактуру и все детали.

В университете я работала над коллекциями совместно с одногруппницами — детская одежда «В поисках Немо», коллекция в этническом стиле «Дайкири», коллекция деловой одежды «Штрихкод».

Платье из коллекции «Дайкири» у нас приобрела певица Каныкей, а коллекцию «Штрихкод» распродали в рекордно короткие сроки. Помню, мы даже собирали ее для каких-то показов уже у владельцев.

«В тумане японского неба» — дипломный проект под руководством преподавателя Марины Борисовны Табулло.

«Дело в черном» — заказная коллекция для строительной компании в честь их 25-летия. На ее создание меня вдохновили монтажные узлы в строительных чертежах.

— Есть ли какой-то рецепт успеха для модельера?

— У всех он разный. Для меня это думать постоянно о человеке. Заботиться о нем, любить его, как себя, делать только качественную и удобную одежду.

Если я хочу носить эту вещь сама, значит, она получилось отличной. Лилия Шахнабиева

— Необходимо ли модное образование для дизайнера одежды?

— Без образования совсем другой уровень. После университета я будто вместо двух карандашей получила 12. Каждый навык дает новый инструмент в руки, и это развитие кажется бесконечным.

Образование дает систему, новое видение. Я научилась абстрагироваться, вхожу в своего рода транс при создании эскизов. И это дверь в другой мир. Может, у самоучек она со временем тоже открывается, не знаю. Знаю точно одно — чем больше работаешь, тем больше и легче приходят идеи.

Но самое главное — надо не только уметь рисовать эскизы, но и воплощать их в жизнь. Нам всегда говорили, нарисовать можно все, что угодно, а попробуй сшить это. Так что дизайнер — это художник, конструктор и технолог в одном лице. Не обязательно делать лекала, кроить и шить самому, но дизайнер обязан это все уметь, чтоб проконтролировать всю работу лично. Поэтому, сами понимаете, сколько знаний необходимо для профессии.

— Какие трудности подстерегают начинающего дизайнера?

— Самая большая — непонимание со стороны работодателя. Директора не хотят рисковать. Не дают возможности реализоваться. Я сама на многих предприятиях с этим сталкивалась. Они хотят гарантированного успеха и, упрощая себе жизнь, просто копируют модели с известных сайтов. Но зачастую делают это некачественно. Единицы из наших предприятий используют весь потенциал дизайнера. Такое отношение больно бьет по самолюбию. Ведь ты используешь всего 10 процентов своих возможностей, потому что связаны руки.

Обидно, что многие уходят из профессии, а вот те, кто и близко не связан с дизайном, направо и налево открывают цеха. Я хочу изменить ситуацию, хотя бы на своем примере.

— Есть ли модельеры, чье творчество тебе интересно?

— Мне очень близко творчество Галины Байковой. Каждая ее коллекция — откровение для меня. Слежу за творчеством таких домов моды, как Макуин, Диор, Маглер. Волшебный мир их мастерских завораживает.

Меня вдохновляет одежда, в которой так много нюансов, что одним взглядом не объять. На такую одежду хочется смотреть бесконечно и разгадывать ее как головоломку.

— Не возникает желания переодеть жителей Бишкека?

— Часто. Это, наверное, отправная точка для создания одежды. Хочу, чтобы люди подчеркивали свои достоинства, чтобы одежда красила, а не уродовала человека.

Вещи много говорят о своем обладателе. Так пусть это будет монолог о сложной и многогранной личности. Лилия Шахнабиева

Сейчас люди очень закрытые, редко вступают в диалог. Пусть тогда одежда рассказывает за них. Я мечтаю, чтобы одежда была как картины — разная, интересная и вызывала эмоции.

Фото из архива Лилии Шахнабиевой

— Твой совет на этот сезон — что непременно должна иметь в своем гардеробе стильная девушка Бишкека?

— Я не приверженец маст-хэв. Есть, конечно, какие-то универсальные вещи. Для меня стиль создают головной убор, очки и обувь. Если это подобрано вкусно, то любой образ становится законченным и свежим.

— Что в планах на будущее?

— Мечтаю открыть мастерскую по созданию одежды. Где она стала бы арт-объектом, и, как сам человек, индивидуальной.

Мой бренд в проекте. Сейчас разрабатываю концепцию, подбираю ткани. Лилия Шахнабиева

У всех нас в гардеробе есть любимые вещи, которые мы готовы носить до дыр. Они приносят нам счастье. Я хотела бы производить как можно больше именно таких вещей — любимых, удобных, красивых.

Хотела добавить, что дизайнер — это призвание. Не любить профессию и заниматься ею — невозможно. Работа занимает почти все время.

Слышу от многих, особенно после просмотра какого-нибудь фильма о моде или фотографий в СМИ о показах, что они хотели бы быть дизайнерами. Но люди не понимают, насколько это сложный труд. Много нужно знать и работать, чтобы достичь какого-то успеха.

Хотела предостеречь молодых людей, которые стремятся в профессию. Ее нужно любить, тогда переживешь все трудности. Если этого нет, то не стоит и тратить время.