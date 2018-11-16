22:15
USD 69.85
EUR 79.07
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке надо построить еще 15 школ

В Бишкеке надо построить еще 15 школ, чтобы разгрузить учебные заведения и избавить учащихся от третьей смены. Об этом сообщил депутатам на заседании фракции «Республика — Ата-Журт» вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев.

Читайте по теме
В Бишкеке назвали пять опасных перекрестков, где чаще всего происходят ДТП

По его словам, в столице нехватка школ и не во всех дают качественное образование, поэтому в отдельных учебных заведениях по три смены. Чиновник пояснил, что в столице 157 тысяч школьников, а количество школ рассчитано на 77 тысяч.

Нардепы также указали на высокую аварийность возле переполненных учебных заведений. В Бишкеке есть пять перекрестков, где чаще всего происходят ДТП с участием детей. Одним из опасных участков, где чаще всего происходят аварии с участием детей, является перекресток улицы Рыскулова и бульвара Молодой Гвардии. Здесь не видно дорожной разметки, нет пешеходного перехода.
Ссылка:
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Всего в четырех столичных школах учебный процесс проходит в одну смену
Новый учебный год. Сколько отремонтировали школ в Бишкеке
Популярные новости
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Морозы в&nbsp;Бишкеке. Холоднее было только 63&nbsp;года назад Морозы в Бишкеке. Холоднее было только 63 года назад
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»