В Бишкеке надо построить еще 15 школ, чтобы разгрузить учебные заведения и избавить учащихся от третьей смены. Об этом сообщил депутатам на заседании фракции «Республика — Ата-Журт» вице-мэр Бишкека Бакыт Дюшембиев.

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По его словам, в столице нехватка школ и не во всех дают качественное образование, поэтому в отдельных учебных заведениях по три смены. Чиновник пояснил, что в столице 157 тысяч школьников, а количество школ рассчитано на 77 тысяч.

Нардепы также указали на высокую аварийность возле переполненных учебных заведений. В Бишкеке есть пять перекрестков, где чаще всего происходят ДТП с участием детей. Одним из опасных участков, где чаще всего происходят аварии с участием детей, является перекресток улицы Рыскулова и бульвара Молодой Гвардии. Здесь не видно дорожной разметки, нет пешеходного перехода.