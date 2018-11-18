Афиша на неделю: 19-23 ноября

24 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

13-20 ноября. Выставка Мариса Кунакунова «Когда падают горы»

Творческий диапазон Мариса Кунакунова многообразен. В конце 1990-х годов он первым в кыргызском искусстве создал цикл живописных картин по мотивам произведений Чингиза Айтматова в авангардной стилистике.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

16 ноября — 2 декабря. Выставка, посвященная 90-летию Чингиза Айтматова

Изобразительное искусство Кыргызстана тесно связано с миром героев Айтматова. Художники Кыргызстана работают в разных видах искусства, в разных направлениях и всегда возвращаются к бесконечному источнику вдохновения, к великой поэтике литературных образов Чингиза Айтматова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

19 ноября. Case Battle

Case Battle — это мини-сессии по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 18.30.

19-21 ноября. Фестиваль польского кино «Висла»

В программе польские ленты последних лет, завоевавшие сердца польской и международной аудитории на многих кинофестивалях, а также в кинопрокате.

Дом кино имени Ч.Айтматова.

19, 23 ноября. Предрождественские концерты немецкой музыки

Всемирно известные классические и рождественские произведения немецких композиторов прозвучат в исполнении австрийской вокалистки меццо-сопрано Хайдемарии Обертюр совместно с Детским хором Республиканской средней специальной школы-интерната имени М.Абдраева в Бишкеке и Детским хором школы искусств имени П.Чайковского в Оше.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30, Кыргызский академический драматический театр имени Бабура, 17.30.

20 ноября. Киновикторина

Игроков ждут 15 различных по тематике и подаче вопросных блоков. Киновикторина будет интересна самому широкому кругу любителей кино.

«Pub Daddy», 19.00.

20 ноября. Международный HR-форум малого и среднего бизнеса

Это ежегодное мероприятие, проводимое компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры» в Алматы. Тема бишкекского HR-форума — «Практические инструменты для бизнеса». Подробнее

Банкетный зал «Алтын Арашан», 8.30-18.00.

Купить билеты

21 ноября. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили одного. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

22 ноября. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

22 ноября. Мастер-класс «ДНК успеха»

Парапсихолог, практикующий специалист из Москвы Юлия Макарова расскажет, о таком понятии, как успешный человек. Регистрация по телефону 0702114076.

Open Place, 19.00.

22 ноября. Лайфхак-встреча «Силы на подвиги»

Если есть силы и энергия, с делами справляемся гораздо быстрее. А если «батарейка на нуле», как себя не мотивируй, заставить что-то делать может только приближающийся дедлайн. Будем обсуждать, как восстанавливаться, где брать энергию на ежедневные дела. Тренер Елена Фадина.

Кофейня «Мосо», 18.30.

22-24 ноября. Сказка для семейного просмотра «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 15.00.

22 ноября. Кинопремьеры

«Ральф против интернета» (мультфильм). На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

«Вечерняя школа» (комедия). Тедди Уокер — продавец фаст-фуда, который в 2001 году вылетел из школы, не сумев сосредоточиться на важном экзамене. Спустя годы он отправляется в вечернюю школу, где его учительницей становится Кэрри, и, кажется, она сумеет пробудить в герое жажду к знаниям.

«Вдовы» (триллер). История о женах грабителей, погибших при неудачном налете. Новоиспеченные вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

«Апгрейд» (фантастика). В недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка.

23 ноября. Пьеса в одном действии «Человеческий голос»

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, переданная в форме телефонного диалога с мужчиной. В череде эпизодов — страха и радости, боли, надежды и отчаяния — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

23 ноября. Игра в «Мафию»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях.

Coffee People, 19.00.

23 ноября. Концерт Rauf & Faik

Для того чтобы снять первый клип, Рауф и Фаик пели в кафе и на свадьбах, и в результате клип на песню Love remind yesterday принес им успех. Он собрал большое количество просмотров в сети, получил сотни лайков, и братьев начали приглашать выступать на различные площадки. В 2016 году они представили второй клип — на песню «Не нужны мне слова».

«Асанбай-центр», 19.00.

Купить билеты