В Лейлеке опять митингуют сторонники Икрамжана Илмиянова

Жители Лейлекского района сегодня вновь вышли на митинг. Сторонники бывшего советника экс-президента Кыргызстана Икрамжана Илмиянова требуют изменить ему меру пресечения и выпустить из-под ареста.

По данным сотрудников районного акимиата, жители села Катран (родное село Икрамжана Илмиянова) намерены направить открытое обращение руководству страны.

С участниками акции протеста встретился аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов. Он призвал соблюдать общественный порядок и дождаться решения суда.