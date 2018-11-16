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Общество

В Лейлеке опять митингуют сторонники Икрамжана Илмиянова

Жители Лейлекского района сегодня вновь вышли на митинг. Сторонники бывшего советника экс-президента Кыргызстана Икрамжана Илмиянова требуют изменить ему меру пресечения и выпустить из-под ареста.

По данным сотрудников районного акимиата, жители села Катран (родное село Икрамжана Илмиянова) намерены направить открытое обращение руководству страны.

С участниками акции протеста встретился аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов. Он призвал  соблюдать общественный порядок и дождаться решения суда.
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