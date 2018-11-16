Мигрантам с иным гражданством могут разрешить покупать недвижимость в КР

Мигрантам, поменявшим гражданство, но являющимся выходцами из Кыргызстана, депутаты предлагают разрешить приобретать здесь недвижимость. Этот вопрос поднимают члены парламентской фракции «Ата Мекен».

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По словам депутатов, приток денежных переводов в Кыргызстан от мигрантов составил $1 миллиард 970,5 миллиона. Деньги перечисляют и те, кто давно уехал из страны и получил другое гражданство. Но экономике они смогут помочь, если будут приобретать недвижимость и землю в КР.

«Сейчас по закону это запрещено. Имея российское гражданство или казахстанское, они не могут этого сделать», — пояснил позицию фракции глава секретариата Нурбек Исаков.

«Но мы не говорим о гражданах других стран, мы говорим о наших соотечественниках, которые хотели бы купить участок в Кыргызстане, к примеру», — добавил он.

Нардепы инициируют поправки в закон, регулирующий поступление инвестиций. Уточняется, что речь идет только о тех бывших гражданах КР, кто не выехал из страны как политический беженец.