16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

жилмассивы «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кокчо, Сейтек, Бакай-Ата, Анар, Сулайка, Кыргыл-Чал), «Кок-Джар» (отрезки улиц Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Ахунбаева, Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Достоевского, Жени-Жок, Керемет, Молдокулова, Кулмурзаева, Куйручук, Улан) 9.00 18.00 жилмассив «Ала-Арча» (отрезки улиц Горной, Сыдарбаева)

село Чон-Арык (отрезок улицы Семетей) 9.30 12.00 отрезки улиц Можайского, Саадаева, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Табалдиева, Новой, проспекта Мира, переулки Багижский, Дарханский, Измайловский, Саруйский

село Чон-Арык (отрезок улицы Кожобергенова) 9.30 18.00 жилмассив «Ала-Тоо» (отрезки улиц Кара-Булак, Ак-Булак) 9.00 18.00 жилмассив «Арча-Бешик» (улица Бердибаева) 9.00 17.00

2 Чуйская область

Аламединский село Кок-Джар (отрезки улиц Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгинбаева, Кумушалиевой, Кийизбаевой, Кыдыкеевой, район жилмассива «Торт-Куль») 8.00 17.00 село Ленинское (отрезок улицы Восточной), село Васильевка (отрезки улиц Комсомольской, Фрунзе), село Аламедин (отрезки улиц Панфилова, Горького, Алма-Атинской), село Кашка-Суу (отрезок улицы Медерова), село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Новой, Советской, Зеленой), село Пригородное (отрезки улиц Горького, Первомайской) 9.00 17.00 Сокулукский село Новопавловка (отрезки улиц Советской, Кирова, Ала-Арчинской), село Новое (отрезок улицы Строительной), село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Школьной, Нуркан), село Асылбаш (отрезки улиц Жаны-Турмуш, ущелье «Холодное»), село Тош-Булак (отрезки улиц Советской, Булана, Береговой, Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина) 9.00 17.00 Жайылский село Федоровка (отрезок улицы Советской) 8.30 17.00

3 Ошская область

8.00-17.00 — сельская управа Нур-Абад, села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Дон-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр Нойгут, Чечме-Сай, Темир-Корук, Уч-Кемпир, Киров, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кызыл-Тал, Будалык Ак-Таш, Жылкелди, города Кара-Суу (улицы Тельмана, Гагарина, Панфилова, Терешкова), Ноокат, Ош (села Арек, Орке, Татар, Кенеш, Чурпо, Меркан, Соколок, Гулбаар-Тюлейкен, Тээке, Качыбек, Бирлешкен айыльного округа Жапалак).

4 Баткенская область