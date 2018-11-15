20:13
USD 69.83
EUR 78.79
RUB 1.03
Общество

16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

жилмассивы «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кокчо, Сейтек, Бакай-Ата, Анар, Сулайка, Кыргыл-Чал), «Кок-Джар» (отрезки улиц Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Ахунбаева, Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Достоевского, Жени-Жок, Керемет, Молдокулова, Кулмурзаева, Куйручук, Улан)

9.00

18.00
жилмассив «Ала-Арча» (отрезки улиц Горной, Сыдарбаева)
село Чон-Арык (отрезок улицы Семетей)

9.30

12.00
отрезки улиц Можайского, Саадаева, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Табалдиева, Новой, проспекта Мира, переулки Багижский, Дарханский, Измайловский, Саруйский
село Чон-Арык (отрезок улицы Кожобергенова)

9.30

18.00

жилмассив «Ала-Тоо» (отрезки улиц Кара-Булак, Ак-Булак)

9.00

18.00

жилмассив «Арча-Бешик» (улица Бердибаева)

9.00

17.00

2Чуйская область

Аламединский

село Кок-Джар (отрезки улиц Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгинбаева, Кумушалиевой, Кийизбаевой, Кыдыкеевой, район жилмассива «Торт-Куль»)

8.00

17.00

село Ленинское (отрезок улицы Восточной),

село Васильевка (отрезки улиц Комсомольской, Фрунзе),

село Аламедин (отрезки улиц Панфилова, Горького, Алма-Атинской),

село Кашка-Суу (отрезок улицы Медерова),

село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Новой, Советской, Зеленой),

село Пригородное (отрезки улиц Горького, Первомайской)

9.00

17.00

Сокулукский

село Новопавловка (отрезки улиц Советской, Кирова, Ала-Арчинской),

село Новое (отрезок улицы Строительной),

село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Школьной, Нуркан),

село Асылбаш (отрезки улиц Жаны-Турмуш, ущелье «Холодное»),

село Тош-Булак (отрезки улиц Советской, Булана, Береговой, Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина)

9.00

17.00

Жайылский

село Федоровка (отрезок улицы Советской)

8.30

17.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Нур-Абад, села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Дон-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр Нойгут, Чечме-Сай, Темир-Корук, Уч-Кемпир, Киров, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кызыл-Тал, Будалык Ак-Таш, Жылкелди, города Кара-Суу (улицы Тельмана, Гагарина, Панфилова, Терешкова), Ноокат, Ош (села Арек, Орке, Татар, Кенеш, Чурпо, Меркан, Соколок, Гулбаар-Тюлейкен, Тээке, Качыбек, Бирлешкен айыльного округа Жапалак).

4Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Ынтымак;
  • 8.00-20.00 — села Чимген, Самат, Калта-Кол, Кара-Таш, Беш-Бала.
Ссылка:
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 ноября: где в Бишкеке отключат свет
6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Бизнес
На&nbsp;6&nbsp;тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;2018 году На 6 тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта «Манас» в 2018 году
Банк в&nbsp;кармане. Услуги банка &laquo;Бай Тушум&raquo; в&nbsp;мобильном телефоне Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Интернет для бизнеса от&nbsp;компании ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»