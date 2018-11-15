16 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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жилмассивы «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кокчо, Сейтек, Бакай-Ата, Анар, Сулайка, Кыргыл-Чал), «Кок-Джар» (отрезки улиц Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Ахунбаева, Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Достоевского, Жени-Жок, Керемет, Молдокулова, Кулмурзаева, Куйручук, Улан)
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9.00
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18.00
|жилмассив «Ала-Арча» (отрезки улиц Горной, Сыдарбаева)
село Чон-Арык (отрезок улицы Семетей)
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9.30
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12.00
|отрезки улиц Можайского, Саадаева, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Табалдиева, Новой, проспекта Мира, переулки Багижский, Дарханский, Измайловский, Саруйский
село Чон-Арык (отрезок улицы Кожобергенова)
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9.30
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18.00
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жилмассив «Ала-Тоо» (отрезки улиц Кара-Булак, Ак-Булак)
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9.00
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18.00
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жилмассив «Арча-Бешик» (улица Бердибаева)
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9.00
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17.00
2Чуйская область
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Аламединский
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село Кок-Джар (отрезки улиц Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмона, Эгинбаева, Кумушалиевой, Кийизбаевой, Кыдыкеевой, район жилмассива «Торт-Куль»)
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8.00
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17.00
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село Ленинское (отрезок улицы Восточной),
село Васильевка (отрезки улиц Комсомольской, Фрунзе),
село Аламедин (отрезки улиц Панфилова, Горького, Алма-Атинской),
село Кашка-Суу (отрезок улицы Медерова),
село Нижняя Ала-Арча (отрезки улиц Новой, Советской, Зеленой),
село Пригородное (отрезки улиц Горького, Первомайской)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
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село Новопавловка (отрезки улиц Советской, Кирова, Ала-Арчинской),
село Новое (отрезок улицы Строительной),
село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Школьной, Нуркан),
село Асылбаш (отрезки улиц Жаны-Турмуш, ущелье «Холодное»),
село Тош-Булак (отрезки улиц Советской, Булана, Береговой, Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина)
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9.00
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17.00
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Жайылский
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село Федоровка (отрезок улицы Советской)
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8.30
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17.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Нур-Абад, села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Дон-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр Нойгут, Чечме-Сай, Темир-Корук, Уч-Кемпир, Киров, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кызыл-Тал, Будалык Ак-Таш, Жылкелди, города Кара-Суу (улицы Тельмана, Гагарина, Панфилова, Терешкова), Ноокат, Ош (села Арек, Орке, Татар, Кенеш, Чурпо, Меркан, Соколок, Гулбаар-Тюлейкен, Тээке, Качыбек, Бирлешкен айыльного округа Жапалак).
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Ынтымак;
- 8.00-20.00 — села Чимген, Самат, Калта-Кол, Кара-Таш, Беш-Бала.