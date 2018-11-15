Убийство Улана Салянова. В суде допросили вдову и сына погибшего

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана.

В суде допросили в качестве потерпевших вдову и сына погибшего. Лариса Салянова рассказала, что милиция приехала после того, как преступники сбежали, а мужа забирали в больницу.

«Один из нападавших приставил пистолет к голове моего сына. Мы не заметили, как преступники убежали. Они ничего не взяли», — рассказала Лариса Салянова.

Сын Улана Салянова сообщил, что едва смог убежать от преступников и спрятался у соседа.

«Один из мужчин сказал мне, чтобы я лег на пол. Я увидел, что отец боролся с другим мужчиной. Отец пытался поговорить с ними, но его не стали слушать. В какой-то момент мужчина, который стоял со мной рядом, побежал в зал. Через окно я вылез на улицу и убежал к соседу. Мы не смогли дозвониться до скорой помощи и милиции», — рассказал потерпевший.

Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли в доме. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году.