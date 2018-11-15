В городе Ош презентовали образцовые дома после показательного ремонта

В Оше прошла презентация домов, в которых по инициативе мэра провели показательный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По ее данным, проект направлен на благоустройство домов и прилегающей территории. В частности, обновили фасады, заасфальтировали и озеленили прилегающую территорию, построили детские площадки, установили энергоэффективное уличное освещение. В домах появились новые окна и двери с кодовыми замками.

«Капитальный ремонт провели в качестве примера. На это из местного бюджета выделили 6,4 миллиона сомов. Подобные работы по предложениям граждан и при их поддержке планируется провести во всех микрорайонах города», — отметил мэр Таалайбек Сарыбашов.

В муниципалитете отметили, что обновление фасадов, установка современных окон и дверей, ремонт и покраска подъездов сделаны в рамках проекта по софинансированию с местными жителями, а все внешние работы – за счет городского бюджета.