Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 ноября будет безоблачно. Температура воздуха днем ожидается до +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 39 минут.

Памятные даты

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.

Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий.

С начала 2018 года в Кыргызстане зарегистрировано больше 5 тысяч ДТП. За этот период жертвами аварий стали 458 человек, больше 6 тысяч взрослых получили травмы, 62 ребенка погибли.

День рождения Деда Мороза

Считается, что именно 18 ноября в вотчине Деда Мороза — Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно более двух тысяч лет, и в разные времена он был известен в разных образах.

Сначала он был в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.

«Литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В этот день на родине именинника открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

Пятнадцатого февраля 1943 года Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Таштан Эрматов

Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Одним из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений композитор заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающим глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.

Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых композитор, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.

Таштан Эрматов создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.

Начав в 1973 году педагогическую деятельность в КГИИ имени Б.Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.

Член Союзов композиторов СССР и кинематографистов СССР.

Умер в 1997 году.

Умер кинематографист Болот Бейшеналиев

Фото из интернета. Болот Бейшеналиев

Восемнадцатого ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Родился 25 июня 1937 года в селе Калмак-Ашуу.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более ста ролей.

Куда сходить Культура

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет к омедии «Женитьба Бальзаминова» и сказку «Пеппи Длинныйчулок»;

омедии «Женитьба Бальзаминова» и сказку «Пеппи Длинныйчулок»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — о перу «Аида»;

перу «Аида»; АУЦА приглашает на IX фестиваль иайдо;

в отеле «Дамас» состоится благотворительный концерт.

Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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