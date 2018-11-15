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Общество

Семья потерявшегося в Бишкеке подростка Медера нашлась

Семья подростка по имени Медер, потерявшегося в Бишкеке, нашлась. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, родственники забрали Медера вечером 14 ноября.

Напомним, что подростка нашла 9 ноября неравнодушная горожанка и доставила его в Ленинский РОВД. При обследовании у парня выявлены признаки умственной отсталости. Управление социального развития Бишкека решило разместить парня до нахождения родственников в доме престарелых Первомайского района, расположенном по адресу: улица Абая, 57. 
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