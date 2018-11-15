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Общество

Минфин хочет включать в бюджет техническую помощь международных доноров

Министерство финансов Кыргызстана обратилось к международным организациям с просьбой, чтобы они согласились на включение в бюджет их технической помощи. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Адылбек Касымалиев.

По его словам, ежегодно на $2 миллиарда министерства и ведомства получают техническую помощь от иностранных организаций. Большей частью эти средства расходуются на проведение различных семинаров и тренингов на местах. При этом средства расходуются самостоятельно. Однако после аудита бюджета 2017 года Счетная палата рекомендовала включать эти средства в бюджет.

«Мы по материалам Счетной палаты обратились ко всем международным организациям, чтобы техническую помощь проводить через бюджет. Если они согласятся, мы готовы внести», — заключил Адылбек Касымалиев.
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