Водители утверждают, что новый асфальт на дороге Бишкек — Кара-Балта хуже старого. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бактыбек Райымкулов.

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По его словам, до августа работы по реконструкции трассы шли крайне медленно, после ситуация изменилась. Но остается открытым вопрос, уложатся ли строители в срок? Кроме того, водители жалуются на качество нового асфальта.

«Есть вопросы о качестве асфальта. Водители говорят, что старый асфальт был ровнее, чем тот, который положили сейчас. Правительство должно рассмотреть вопрос. Надо создать комиссию и проверить качество асфальта», — подчеркнул Бактыбек Райымкулов.