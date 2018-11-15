Водители утверждают, что новый асфальт на дороге Бишкек — Кара-Балта хуже старого. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бактыбек Райымкулов.
По его словам, до августа работы по реконструкции трассы шли крайне медленно, после ситуация изменилась. Но остается открытым вопрос, уложатся ли строители в срок? Кроме того, водители жалуются на качество нового асфальта.
«Есть вопросы о качестве асфальта. Водители говорят, что старый асфальт был ровнее, чем тот, который положили сейчас. Правительство должно рассмотреть вопрос. Надо создать комиссию и проверить качество асфальта», — подчеркнул Бактыбек Райымкулов.