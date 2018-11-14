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Общество

В посольстве в России прокомментировали опрос о работе Болота Отунбаева

В посольстве Кыргызстана в России прокомментировали результаты опроса о работе главы дипмиссии Болота Отунбаева. По данным пресс-службы диппредставительства, руководители кыргызских диаспор в России ничего не слышали об этом.

«Непонятно, как журналист Асилбек Эгембердиев проводил опрос и кого именно опрашивал, имеет ли он какое-либо понятие о методологии социологического опроса. Практически ни на одном собрании диаспор его не было, по их (руководителей. — Прим. 24.kg) мнению, отличается только интригами и сплетнями и мог опросить только нескольких своих знакомых», — заявили в пресс-службе.

«Неизвестно, какой ресурс он представляет, считается ли его сайт СМИ, а не просто чьим-то персональным сайтом», — отметили в посольстве.

«Данная статья является грубой и неумелой попыткой очернения деятельности посла Болота Отунбаева, ввиду отсутствия конкретных фактов и аргументов не может считаться каким-либо профессиональным социологическим опросом», — уверенны в пресс-службе.

По ее данным, вся информация о деятельности посольства, в том числе по защите прав граждан Кыргызстана, открыта и еженедельно публикуется на сайте диппредставительства и в социальных сетях.
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