В столичной школе-гимназии № 6 холодно. Ученики замерзают

В школе-гимназии № 6 холодно. Родители из дома принесли обогреватели, чтобы дети не замерзали. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, в школе обсуждается информация о введении карантина из-за холода в классах.

Директор учебного заведения Гулина Мырсакматова подтвердила, что в одном из зданий батареи чуть теплые, в классах установили обогреватели-ветродуи. Однако учебный процесс прерывать не будут.

«Перед началом отопительного сезона всю систему проверяли, есть акт приема. Вызвали представителей «Теплосетей», чтобы разобраться, почему нет отопления», — рассказала она.

В ОАО «Бишкектеплосеть» отметили, что обследовали тепловые пункты в школе. Выяснилось, что один работал нормально, а в другом подача тепла была ниже. Выявлена причина. Обслуживающий персонал школы прочистил фильтр счетчика обратной воды. После запуска теплового пункта, температура в системе начала повышаться.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.