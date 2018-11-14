Возмещенный государству ущерб. Деньги пойдут на строительство жилья прокурорам

Правительство Кыргызстана выделило из возмещенной государству суммы органам прокуратуры 100 миллионов сомов. Эти средства пойдут на строительство жилья, решили в руководстве ГП КР.

По данным ведомства, квартиры получат те, кто трудится в отдаленных регионах страны.

Нарынская область получит больше всех — 44 миллиона 400 тысяч сомов, Баткенской выделено 42 миллиона 600 тысяч, а Таласской и Джалал-Абадской достались по 2 миллиона. Строительство служебных квартир планируется завершить до конца 2018 года.