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Общество

Возмещенный государству ущерб. Деньги пойдут на строительство жилья прокурорам

Правительство Кыргызстана выделило из возмещенной государству суммы органам прокуратуры 100 миллионов сомов. Эти средства пойдут на строительство жилья, решили в руководстве ГП КР. 

По данным ведомства, квартиры получат те, кто трудится в отдаленных регионах страны. 

Нарынская область получит больше всех  44 миллиона 400 тысяч сомов, Баткенской выделено 42 миллиона 600 тысяч, а Таласской и Джалал-Абадской достались по 2 миллиона. Строительство служебных квартир планируется завершить до конца 2018 года.
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