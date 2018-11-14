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Общество

В Бишкеке состоялся закрытый показ «Фантастических тварей»

Накануне в Бишкеке состоялся закрытый показ фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Поклонники творчества Джоан Роулинг смогут увидеть его уже на этой неделе.

Среди желающих посмотреть картину одними из первых были известные представители шоу-бизнеса страны: певцы Арсен, Максат Садырбеков, Кайрат Примбердиев с супругой, рэпер Баястан, хореограф Зульфия Лансарова, скрипачка Толгонай Арзыкеева, кавээнщики и многие другие.

В этот вечер каждый мог почувствовать себя волшебником — можно было примерить шляпу Ньюта Саламандера или потрогать его особенный чемодан, произнести заклинание с волшебной палочкой в руках и сразиться с «врагом» в магическом бою. Необычные фотографии гостям предпоказа были обеспечены.

«Фантастические твари и где они обитают» вышли на экраны два года назад. Лента взяла «Оскар» за костюмы и собрала по миру $814 миллионов. Она стала первой, как сообщили авторы, в серии из пяти фильмов.

Действие разворачивается в Лондоне и Париже 1920-х годов. В центре сюжета снова оказываются магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмейни) и его питомцы.

Могущественный Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп) совершает побег из тюрьмы. Теперь у него одна цель — установить превосходство на планете волшебников над всеми немагами. Будущий глава школы «Хогвартс», учитель трансфигурации Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) просит своего лучшего ученика помочь одолеть когда-то своего «больше, чем друга» Геллерта Грин-де-Вальда.

Если все эти имена вам ни о чем не говорят, это не значит, что фильм смотреть не надо. Вам всего лишь потребуется больше времени, чтобы понять, что происходит на экране.

Лучше идти на сеанс со знатоком Поттерианы. Если среди друзей таких нет, знайте, что существуют волшебники и обычные люди, которых называют в Великобритании маглами, а в Америке — немагами. Маглы не знают о существовании волшебников. Есть, правда, исключение — некий Якоб Ковальски.

Есть маги темные, с которыми борются сотрудники Министерства магии — мракоборцы. Они нечто вроде магловского спецназа. Геллерт Грин-де-Вальд — как раз таки один из темных волшебников.

Журналисты авторитетных изданий дали ленте низкие оценки, недостатками назвав малое количество волшебства и плохую игру Джонни Деппа. С первым можно согласиться.

Хочется отметить художника-постановщика, трехкратного оскаровского лауреата Стюарта Крейга и художника по костюмам, четырехкратного обладателя премии «Оскар» Коллина Этвуда.
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