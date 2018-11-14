В социальных сетях запустили флешмоб #СаламМигрант

В социальных сетях в преддверии Международного дня мигранта, отмечаемого 18 декабря, запустили флешмоб #СаламМигрант. Об этом сообщили в ОО «Ресурсный центр для пожилых».

В организации отметили, что акция проводится с целью повышения осведомленности потенциальных мигрантов в вопросах безопасной миграции (регистрация, постановка на учет, заключение трудового договора, заполнение миграционной карты и другие).

«Трудовые мигранты могут опубликовать свои фотографии с рабочего места с хэштегом #СаламМигрант, сопроводив их советом или рекомендацией соотечественникам, которые находятся в трудовой миграции либо собираются уехать за границу работать», — пояснили в центре.