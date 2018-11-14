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Общество

Чтобы получить 126 справок, кыргызстанцы 286 раз представляют 96 документов

Для получения 126 справок гражданам Кыргызстана необходимо 286 раз представить 96 дополнительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра электронного взаимодействия.

Проведено исследование, чтобы выяснить, какие справки можно перевести в электронный формат, и исключить их затребование у гражданина. Двадцать семь государственных органов представили информацию о выдаваемых и запрашиваемых справках, документах, которые требуются для получения справки.

В результате предварительно выявлено, что 27 госорганов выдают гражданам 126 справок. Еще 168 справок запрашивают у кыргызстанцев 23 госоргана.

«К концу 2019 года появится возможность автоматизировать 25 выдаваемых и 59 запрашиваемых государственными органами справок. Дальнейшее внедрение системы «Тундук» позволит полностью автоматизировать выдачу и запрос справок государственными органами», — говорится в сообщении.

Правительство поручило всем госорганам и центру провести дополнительное детальное исследование по запрашиваемым и представляемым справкам и документам и разработать комплекс мероприятий по исключению затребования справок.
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