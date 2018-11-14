Депутат Жогорку Кенеша, устроивший ДТП в Чуйской области, был трезвым

Депутат парламента Нодирбек Каримов, совершивший ДТП в Чуйской области, был трезвым. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД региона.



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По информации ведомства, уголовное дело по факту ДТП не возбудили. В милиции отметили, что, по предварительным данным, Нодирбек Каримов, находившийся за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер», был трезв. Установлено, что он не справился с управлением, поэтому внедорожник вылетел на обочину и перевернулся.

Нодирбек Каримов, его супруга, родители и двое детей, 2002 и 1998 годов рождения, также попали в больницу, но их уже выписали.

В результате ДТП погибла мать парламентария. Состояние депутата врачи оценивают как удовлетворительное.