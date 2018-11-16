Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 ноября будет ясно. Столбик термометра опустится до −1 градуса. День уменьшился до 9 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 – жилмассивы «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кокчо, Сейтек, Бакай-Ата, Анар, Сулайка, Кыргыл-Чал), «Кок-Джар» (отрезки улиц Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Ахунбаева, Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Достоевского, Жени-Жок, Керемет, Молдокулова, Кулмурзаева, Куйручук, Улан), «Ала-Тоо» (отрезки улиц Кара-Булак, Ак-Булак);

9.30-12.00 – жилмассив «Ала-Арча» (отрезки улиц Горной, Сыдарбаева), село Чон-Арык (отрезок улицы Семетей);

9.30-18.00 – отрезки улиц Можайского, Саадаева, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Табалдиева, Новой, проспект Мира, переулки Багижский, Дарханский, Измайловский, Саруйский, село Чон-Арык (отрезок улицы Кожобергенова);

9.00-17.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улица Бердибаева).

Памятные даты

Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

Фото из интернета. Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев, Московская область

Шестнадцатого ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны.

Международный день терпимости

Шестнадцатого ноября 1995 года государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Генеральная ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Дуйшенкул Шопоков

Фото из интернета. Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

Двадцать первого июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные мужество и героизм.

Именем Дуйшенкула Шопокова названы школы в Таш-Кумыре, Жайылском, Сокулукском и Узгенском районах КР, а также улицы в Бишкеке и Кара-Балте.

В этот же день в 1941 году в возрасте 28 лет и 30 лет у разъезда Дубосеково погибли Герои Советского Союза Николай Ананьев и Григорий Конкин.

В честь Николая Ананьева переименовано село Сазановка в Кыргызстане. Его имя также присвоено судну Министерства морского флота России. Именем Григория Конкина названы село в Джети-Огузском районе, школа в этом селе, улицы в Караколе и селе Покровка.

У кого намечается той

Сооронбай Жээнбеков Родился 16 ноября 1958 года в селе Тельман Ошской области. Президент Кыргызской Республики. Исхак Пирматов Родился 16 ноября 1973 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол». Эркин Чечейбаев Родился 16 ноября 1974 года. Главный государственный санитарный врач КР.

Куда сходить

Читайте по теме Спортивный календарь с 12 по 18 ноября

проходят XII Международный фестиваль правозащитных фильмов и Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр»;

состоятся встречи в рамках Глобальной недели предпринимательства.

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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