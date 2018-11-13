С начала года на работу в Россию уехали почти 250 тысяч кыргызстанцев

За девять месяцев 2018 года в Россию из Кыргызстана для трудоустройства уехали 247 тысяч 658 человек. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По ее данным, больше всего в России мигрантов из Узбекистана. С начала года из РУз с рабочими целями въехали 1 миллион 573,7 тысячи человек. На втором месте Таджикистан, откуда в Россию приехали работать 790 тысяч 116 человек. Третье место за Украиной — 347 тысяч 272 человека.

Кыргызстан на четвертом месте по числу людей, приехавших в Россию на заработки.

«Иностранные граждане чаще едут работать в Москву, здесь с начала года зарегистрировали 1 миллион 249,6 тысячи трудовых мигрантов. Кроме того, много иностранцев приехало работать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (718 тысяч 567 человек), в Московскую (343 тысячи 508 человек) и Свердловскую области (100 тысяч 485 человек). Также у трудовых мигрантов популярны Краснодарский край, Самарская, Новосибирская и Иркутская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Татарстан», — отмечает издание.