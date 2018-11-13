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Общество

В Кыргызстане планируют ввести мораторий на открытие новых детских интернатов

В Кыргызстане планируют ввести мораторий на открытие новых детских учреждений интернатного типа. Об этом заявили на встрече президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с директором общественного фонда «Лига защитников прав ребенка», заместителем председателя экспертной рабочей группы по реформированию системы детских домов и учреждений интернатного типа Назгуль Турдубековой. 

По данным отдела информационной политики аппарата главы государства, на встрече обсудили результаты работы экспертной группы, предложили разработать план реформирования системы через развитие социальных услуг и инклюзивного образования и ввести мораторий на открытие новых детских интернатов.

«Ни один ребенок не должен пострадать во время проведения реформы, судьба каждого очень важна. Ход реализации реформ всегда в центре моего внимания», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

После встречи президента с директором ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой 27 июля 2018 года создали рабочую группу по реформированию системы детских домов и учреждений интернатного типа. В ее составе представители общественных организаций и государственных органов, эксперты.
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