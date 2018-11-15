Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 ноября будет ясно. Столбик термометра опустится до −1 градуса. День уменьшился до 9 часов 46 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 – жилмассивы «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кокчо, Сейтек, Бакай-Ата, Анар, Сулайка, Кыргыл-Чал, Жээк, Эрмек, Байсак), «Кок-Джар» (отрезки улиц Кок-Жайык, Кулмурзаева, Кок-Жангак, Арстанбап, Ахунбаева, Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Достоевского), 4-й микрорайон, 45;

9.30-17.00 – отрезки улиц Ибраева, Кольбаева, Луганской, Славянской, Парковой, переулки Чувашский, Кузнечный, Печерский, жилмассив «Ак-Ордо» (отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева), отрезки улиц Можайского, Саадаева, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Фатьянова, Л.Толстого, Байтик Баатыра, Токтоналиева, Ахунбаева, переулок Багижский;

13.00-18.00 – 12-й микрорайон, 42-46, 48-53, автошкола ДОСААФ;

9.30-12.00 – микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1а, 36/1б, 37, 39;

9.00-12.00 – отрезок улицы П.Лумумбы;

9.30-18.00 – отрезки улиц Васильева, Кызыл-Кийской, Боталиева, Абдрахманова, переулки Измайловский, Ужгородский.

Памятные даты

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности КР

Фото 24.kg. Сбор помидоров в Сокулукском районе

В Кыргызстане 15 ноября этот день празднуют с 2002 года.

Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность — это основа жизнедеятельности любого государства. От этих работников зависит обеспеченность населения продуктами питания, укрепление государства и его продовольственная безопасность.

День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот показатель может повыситься до одного человека в каждые три секунды).

В рамках Дня отказа от курения активистами и представителями учреждений здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.

Всемирный день философии

Провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Люди, которые меняли мир

Карыбек Молдобаев

Фото из интернета. Карыбек Молдобаев

Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор. Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии. В 1985 году избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987-м назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР. В 1995 году решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Умер 21 декабря 2014 года.

Родился певец Марлен Темирбеков

Фото из книги Ирины Елецкой «Корифеи Кыргызской национальной консерватории». Марлен Темирбеков

Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор. Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Жамиле», Чубак в «Манасе» и другие. Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра Союза ССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко. C 1958 года занимался педагогической деятельностью. Умер 29 июля 2010 года. У кого намечается той

Токтосун Султанов Родился 15 ноября 1975 года в селе Кочкор. Аким Первомайского района Бишкека. Родился 15 ноября 1975 года в селе Кочкор. Аким Первомайского района Бишкека.

Асылбек Акылбеков

Родился 15 ноября 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

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проходят XII Международный фестиваль правозащитных фильмов и Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр»;

состоятся встречи в рамках Глобальной недели предпринимательства;

в Ресурсном центре «Ботанический сад» пройдет лекция «Растения в доме: основы ухода за комнатными растениями».

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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