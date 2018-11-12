19:11
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Общество

Минтранс Кыргызстана: Пробок и заторов на горных перевалах нет

На перевалах горных автомобильных дорог Кыргызстана нет пробок и заторов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на перевале Тоо-Ашуу подсыпают дорогу и чистят снег. Проезд открыт для легковых и грузовых автомашин, но действует ограничение для фур с прицепом.

На перевале Отмок автодороги Суусамыр — Талас — Тараз снежный накат.

На перевалах Ала-Бель и Кок-Бель осуществляется подсыпка и очистка трассы. Здесь идет сильный снег, возникают заносы, пурга. На дорогах работают пять МАЗов, 16 автогрейдеров, четыре погрузчика, два автокрана.

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС, ГУОБДД, Минтранса, ДЭП № 9 и 36 и Минздрава. С 1 октября на постах «Сосновка», «Чычкан» и «Кара-Куль» большегрузные и легковые автомобили проверяют на наличие зимней резины и солярки, противоскользящих цепей и сцепных устройств. Такие меры принимают, чтобы избежать многокилометровых пробок на перевалах.
Ссылка:
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Снегопад в Бишкеке. Бороться с гололедом власти обещают круглые сутки
Снег и гололед в Бишкеке. Как муниципальные службы чистят город
Для борьбы с гололедом на перевале Тоо-Ашуу привлекли восемь единиц техники
На перевале Тоо-Ашуу гололед, трасса не очищена от снега
В Жумгальском районе на перевале Кызарт длинная пробка
В мэрии Бишкека хотят отказаться от соли и песка для посыпки дорог зимой
Ратифицировано соглашение по проекту реконструкции дороги Бишкек — Ош
В Боомском ущелье из-за гололеда фура чуть не вылетела в обрыв
Из-за гололеда мост через реку Ала-Арча в Бишкеке стал опасным
Перевал Тоо-Ашуу закрыли для проезда большегрузных машин
Популярные новости
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;11&nbsp;ноября: дождь, переходящий в&nbsp;снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь, переходящий в снег
Бизнес
Роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Швейцарии Роуминг от MegaCom в Швейцарии
&laquo;Пласформ&raquo; комментирует слова министра экономики КР&nbsp;Олега Панкратова «Пласформ» комментирует слова министра экономики КР Олега Панкратова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Вторая жизнь с&nbsp;MR-LINAC Вторая жизнь с MR-LINAC