Минтранс Кыргызстана: Пробок и заторов на горных перевалах нет

На перевалах горных автомобильных дорог Кыргызстана нет пробок и заторов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на перевале Тоо-Ашуу подсыпают дорогу и чистят снег. Проезд открыт для легковых и грузовых автомашин, но действует ограничение для фур с прицепом.

На перевале Отмок автодороги Суусамыр — Талас — Тараз снежный накат.

На перевалах Ала-Бель и Кок-Бель осуществляется подсыпка и очистка трассы. Здесь идет сильный снег, возникают заносы, пурга. На дорогах работают пять МАЗов, 16 автогрейдеров, четыре погрузчика, два автокрана.

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС, ГУОБДД, Минтранса, ДЭП № 9 и 36 и Минздрава. С 1 октября на постах «Сосновка», «Чычкан» и «Кара-Куль» большегрузные и легковые автомобили проверяют на наличие зимней резины и солярки, противоскользящих цепей и сцепных устройств. Такие меры принимают, чтобы избежать многокилометровых пробок на перевалах.