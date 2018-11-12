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Общество

В Кыргызстане судьи скрыли в декларациях о доходах свою недвижимость и авто

Генпрокуратура внесла представление в Совет судей о привлечении ряда работников Фемиды к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что Генпрокуратура изучила материалы, поступившие из ГНС по предоставлению судьями недостоверных сведений в Единой налоговой декларации.

По данным единой информационной системы Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, за рядом судей значится движимое и недвижимое имущество, которое при заполнении декларации не указывалось.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры КР
«Генпрокуратурой внесены представления в дисциплинарную комиссию при Совете судей о привлечении к дисциплинарной ответственности действующих судей и рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к административной ответственности судей, прекративших свои полномочия», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что всего в Единой налоговой декларации не указали свои доходы 14 судей, пять из них недействующие. Генпрокуратура внесла представление на привлечение их к уголовной ответственности.
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