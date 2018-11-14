Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 ноября будет ясно. Столбик термометра опустится до −3 градусов. День уменьшился до 9 часов 48 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар, Эр Табылды, Ак-Уул), «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кок-Джар, Ой-Терскен, Тон, Конорчок), «Хабитат» (улицы Кызыл-Кийская, Можайского), «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй, 55, Профессора Зимы), отрезки улиц Кызыл-Кийской, Камчатской, Краснодарской, Стадионной, Алыкулова, Васильева, переулки Дарханский, Саруйский, Алтайский, Каарманский, Джольский;

9.00-13.00 — южная сторона улицы Токомбаева (от улицы Абдрахманова до Жукеева-Пудовкина);

10.00-18.00 — улица Элебесова (западная часть рынка «Дордой»);

9.00-18.00 — 6-й микрорайон, 9/1-15/1;

13.00-17.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Профсоюзная, Кайназарова, Месароша), «110-й квартал», «Ак-Орго (улицы Казыбек, Жетиген);

10.00-12.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Калкагар);

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Барбулак, Ала-Мышык, Бугу-Эне, Суусамыр).

в районе, ограниченном улицами Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с диабетом

Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

Четырнадцатого ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграли решающую роль в открытии в 1922 году инсулина.

Международный день логопеда

Его пока празднуют в узком кругу специалистов.

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Михаил Лущихин

Фото slovo.kg. Михаил Лущихин

Михаил Лущихин родился 14 ноября 1905 года в городе Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в пяти монографиях.

В 2001 году академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Именем Михаила Лущихина названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.

У кого намечается той

Канжарбек Эшалиев

Родился 14 ноября 1978 года. Глава Государственной администрации — аким Чаткальского района.

Торокан Багынбай уулу

Фото ГАМФКиС. Торокан Багынбай уулу – чемпион Азиатских игр-2018

Родился 14 ноября 1994 года в Оше. Джитсер, чемпион Азиатских игр.

Куда сходить

Культура

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проходят XII Международный фестиваль правозащитных фильмов и Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр»;

состоятся встречи в рамках Глобальной недели предпринимательства;

в Metro Pub выступит группа из России Wildways.

Это будет интересно журналистам и экспертам

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Западный зал Жогорку Кенеша, 10.30 — круглый стол «О реализации Закона «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации»»

отель Madison, 12.00 — пресс-кафе «Табак: молчаливый убийца»;

отель «ОРИОН», 10.00 — пресс-брифинг о проекте «Безопасность детей-пешеходов в рамках концепции «Умный город»;

гостиница «Хаятт», 10.00 — выездное заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

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