В природном парке «Кан-Ачуу» установили фотоловушки

В природном парке «Кан-Ачуу» впервые установили фотоловушки. Об этом соообщили в Программе развития ООН в Кыргызстане.

В организации отметили, что для егерей провели тренинг, их обучили применению фотоловушек для мониторинга и научных исследований популяций диких животных.

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«Гаджеты дают точные данные о наличии тех или иных видов диких животных, в том числе и краснокнижных. Указанные меры нацелены на повышение уровня исследований и получение важных научных данных», — отметили в ПРООН.

Фотоловушки также будут фиксировать возможных браконьеров, что немаловажно в контексте сохранения биоразнообразия.

Государственный природный парк «Кан-Ачуу» создан в 2015 году. Он расположен в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области, его площадь — 30 тысяч 496,5 гектара.