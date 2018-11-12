В природном парке «Кан-Ачуу» установили фотоловушки

В природном парке «Кан-Ачуу» впервые установили фотоловушки. Об этом соообщили в Программе развития ООН в Кыргызстане.
В организации отметили, что для егерей провели тренинг, их обучили применению фотоловушек для мониторинга и научных исследований популяций диких животных.
Фотоловушки также будут фиксировать возможных браконьеров, что немаловажно в контексте сохранения биоразнообразия.
Государственный природный парк «Кан-Ачуу» создан в 2015 году. Он расположен в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области, его площадь — 30 тысяч 496,5 гектара.