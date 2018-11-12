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Общество

С отчета «Бир Дуйно» по правам человека сняли обвинения в экстремизме

Верховный суд сегодня вынес решение и отменил вердикт предыдущей инстанции по отчету правозащитного центра «Бир Дуйно — Кыргызстан». Об этом сообщили представители организации.

По их словам, ранее Октябрьский районный суд Бишкека признал, что альтернативный доклад по правам человека в Кыргызстане, в котором речь шла, в частности, о нарушении прав национальных меньшинств (правозащитники направили его в Комитет ООН. — Прим. 24.kg), носит экстремистский уклон.

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Таким образом, суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры. Представители «Бир Дуйно» обжаловали его. Изначально апелляционную жалобу центра суд не хотел рассматривать, указывая на то, что прошли сроки. «Бир Дуйно» удалось добиться разбирательства по существу.

Сегодня коллегия ВС КР огласила решение. Материалы отчета экстремистскими не признаны.

Напомним, в марте 2015 года организация вместе с российскими правозащитниками из «Мемориала» подготовила отчет для Комитета по защите прав мигрантов и их семей. Он касался трудных условий пребывания кыргызских мигрантов в России и Казахстане, их защиты и соцобеспечения.

Октябрьский районный суд Бишкека отчет правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан» по защите прав мигрантов и их семей признал экстремистским.
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