По факту ограбления туриста из Амстердама милиционеры начали проверку

По факту ограбления туриста из Амстердама Яна Поливки милиционеры начали проверку. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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По его данным, управление намерено установить личности сотрудников ППС, которые обокрали Яна Поливку. Устанавливаются место и время происшествия. В ведомстве предполагают, что к туристу могли подойти фальшивые милиционеры.

«Форму ППС можно купить на рынке, а имитацию удостоверения — в подземном переходе. Если же выяснится, что это наши работники, они понесут наказание», — заявили в ГУВД.

Ян Поливка ранее рассказал 24.kg, что, когда гулял по Бишкеку в районе площади Ала-Тоо, к нему подошли стражи порядка и попросили предъявить паспорт. Ян Поливка протянул им бумажник со вставленной ID-картой. После того, как ему вернули кошелек, турист не досчитался 5 тысяч сомов.