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Общество

Фильм «Айка» о мигрантке из Кыргызстана победил на кинофестивале в Германии

Фото из интернета. Актриса Самал Еслямова, сыгравшая главную роль, удостоена приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале

Главный приз 28-го кинофестиваля в Котбусе (Германия) достался ленте Сергея Дворцевого «Айка», сообщил сайт форума.

Социальная драма «Айка» — результат совместной работы представителей пяти стран — России, Казахстана, Германии, Польши и Китая.

«Айка» — это история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о ее внутреннем росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

Двадцать восьмой фестиваль в Котбусе проходил с 6 по 11 ноября. Смотр концентрируется на работах из Центральной и Восточной Европы.
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