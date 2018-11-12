Фильм «Айка» о мигрантке из Кыргызстана победил на кинофестивале в Германии

Главный приз 28-го кинофестиваля в Котбусе (Германия) достался ленте Сергея Дворцевого «Айка», сообщил сайт форума.

Социальная драма «Айка» — результат совместной работы представителей пяти стран — России, Казахстана, Германии, Польши и Китая.

«Айка» — это история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о ее внутреннем росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

Двадцать восьмой фестиваль в Котбусе проходил с 6 по 11 ноября. Смотр концентрируется на работах из Центральной и Восточной Европы.