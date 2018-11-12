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Общество

Адвокат Омурбека Текебаева отстояла в суде свою лицензию

Адвокат лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и экс-нардепа Аиды Саляновой Чинара Джакупбекова остается с лицензией. Об этом она сообщила 24.kg.

Верховный суд накануне не стал рассматривать частное определение, вынесенное адвокату судьей Ленинского районного суда Кубанычбеком Касымбековым, который рассматривал уголовное дело Аиды Саляновой.

«По частному определению, которое ранее вынес мне судья Бишкекского горсуда Адис Момуналиев на процессе по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова, мы выиграли разбирательство. Так что моей лицензии ничего не угрожает», — сказала Чинара Джакупбекова.

Иная ситуация складывается в отношении госадвоката Эльмиры Чоноевой. Тринадцатого ноября суд рассмотрит вопрос о лишении ее лицензии

Ранее Совет Адвокатуры отменил решение специальной комиссии по этике о вынесении ей строгого выговора и рекомендовал временно приостановить действие разрешительных документов. 

Чинара Джакупбекова и Таалайгуль Токтакунова требовали от Адвокатуры Кыргызстана лишить Эльмиру Чоноеву лицензии. Они отмечали, что Эльмира Чоноева не имела права представлять в суде интересы Омурбека Текебаева без его согласия.
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