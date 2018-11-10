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Общество

В Ирландии женщина оставила в наследство сыновьям миллионы, а дочерям — посуду

В Ирландии женщина оставила в наследство своим сыновьям миллионы евро, а дочерям — посуду. Об этом сообщает Life со ссылкой на The Irish Times.

Старшему сыну достался участок площадью 3,5 акра, который стоил 42 тысячи евро. Средний сын получил 199 акров (80,5 гектара), которые оценены в 3 миллиона евро. Доля младшего сына составила 748,5 тысячи евро.

При этом дочерям женщина оставила по 5 тысяч евро, посуду и столовые приборы.

Раздел имущества не устроил старшего сына. Дело в том, что при жизни он 30 лет работал на ферме своей матери, которая обещала оставить ему в наследство 90 акров. Через несколько лет после данного в 1997 году обещания они поругались. В 2003-м мать составила новое завещание, в котором доля старшего сына стала меньше, а в 2007 году и вовсе выгнала его с фермы. Сейчас мужчина работает таксистом и не общается с родственниками.

При этом суд, который рассматривал его жалобу, принял во внимание тот факт, что женщина нарушила моральный долг и оставила сына без должного наследства. В итоге его доля увеличена до 90 акров, стоимость которых составляет 1,27 миллиона евро.
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